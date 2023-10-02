Козлов о 2:3 от «Лады»: «Нравится, что у «Салавата» есть голевые моменты. Мы хорошо играли под давлением, выходили в атаку»

Теги Салават Юлаев Лада Виктор Козлов КХЛ Хоккей

Виктор Козлов объяснил поражение от «Лады».

– Хороший матч, приличные скорости, много голевых моментов. Нам не хватило хладнокровия для взятия ворот.

Соперник два гола забил в большинстве. Мы не смогли реализовать численное преимущество.

Были хорошие моменты, второй период сыграли правильно, в атаке. Вратарь соперника хорошо сыграл. Готовимся дальше. Впереди «Трактор».

– Что изменили после прошлого матча? Была видна нацеленность на борьбу, лучше были в атаке.

– Больше нацелены на борьбу, выигрывали единоборства. Была нацеленность на борьбу. Контроль шайбы улучшился.

– Почему не получилось продолжить так играть в третьем периоде?

– «Лада» начала пресcинговать. У нас были моменты, атаки «два в один».

Мне нравится, что есть голевые моменты. Надеюсь, в будущем они перерастут в заброшенные шайбы.

– В чем разница у Хмелевского, когда он с Кулёминым и без него?

– Кулемин всех партнеров делает лучше. Несмотря на возраст, он делает свою работу. Он отлично играет с шайбой и без неё.

– Какая атмосфера сейчас в команде, что говорит тренерский штаб?

– Только позитив. У нас молодая команда, играли в шесть защитников, ключевые ребята были травмированы.

Мы хорошо играли под давлением, выходили в атаку. Проиграна битва, но бой продолжается, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

11 комментариев

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Radik_2.0
вот человек, радуется что у хоккейной команды есть голевые моменты. во всём надо видеть плюсы. будьте как Козлов
+7
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+7
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Рустам Рустам
Видимо настает время покинуть мостик....
+3
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+3
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RusSh
Ну не знаю, я вообще увидел полный сумбур, как дворовая каманда, никакого рисунка игры, скоростей у СЮ вообще не было.....мне не понравилось.
+2
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temmp
Это не тренер, тут всей команде нужно такого дрозда дать за такую игру а он, мы блин хорошо играли, и ведь он реально так думает и в раздевалке так же поёт, ну не чего сегодня нам не повезло завтра будет лучше!!!
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Влад199
Что то не видел я много моментов ! Может он слеп ! Такую чушь несёт вроде взрослый мужик !
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Дмитрий Галкин
Верно говорит Козлов , с Магниткой - ноль голов , а сейчас аж целых 2 забили , прогресс налицо
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Александр Бурьягин
Тольятти напоминает о себе!!!!
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Bestcapper
Проиграна битва но бой Козлова за место тренера еще продолжается, хотя с таким составом это тоже вопрос времени...
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Ильшат Мустафин
пока у руля хабиров и баширов так и будет(((
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Рустам Зиганшин
Ответ Radik_2.0
вот человек, радуется что у хоккейной команды есть голевые моменты. во всём надо видеть плюсы. будьте как Козлов
Проиграли 4 из 5ти. В команде сплошной позитив🤦‍♂️
+1
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Чингиз Зайнуллин
Ответ Рустам Рустам
Видимо настает время покинуть мостик....
надо чтобы кое-кто покинул управляющую должность, чтобы у Салавата появилась надежда на светлое будущее
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