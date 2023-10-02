Козлов о 2:3 от «Лады»: «Нравится, что у «Салавата» есть голевые моменты. Мы хорошо играли под давлением, выходили в атаку»

Виктор Козлов объяснил поражение от «Лады».

– Хороший матч, приличные скорости, много голевых моментов. Нам не хватило хладнокровия для взятия ворот.

Соперник два гола забил в большинстве. Мы не смогли реализовать численное преимущество.

Были хорошие моменты, второй период сыграли правильно, в атаке. Вратарь соперника хорошо сыграл. Готовимся дальше. Впереди «Трактор».

– Что изменили после прошлого матча? Была видна нацеленность на борьбу, лучше были в атаке.

– Больше нацелены на борьбу, выигрывали единоборства. Была нацеленность на борьбу. Контроль шайбы улучшился.

– Почему не получилось продолжить так играть в третьем периоде?

– «Лада» начала пресcинговать. У нас были моменты, атаки «два в один».

Мне нравится, что есть голевые моменты. Надеюсь, в будущем они перерастут в заброшенные шайбы.

– В чем разница у Хмелевского, когда он с Кулёминым и без него?

– Кулемин всех партнеров делает лучше. Несмотря на возраст, он делает свою работу. Он отлично играет с шайбой и без неё.

– Какая атмосфера сейчас в команде, что говорит тренерский штаб?

– Только позитив. У нас молодая команда, играли в шесть защитников, ключевые ребята были травмированы.

Мы хорошо играли под давлением, выходили в атаку. Проиграна битва, но бой продолжается, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.