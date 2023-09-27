Кулемин после 5:3 с «Трактором»: «Салават» допускает невынужденные ошибки, дает сопернику вернуться в игру. Надо играть все 60 минут»

Николай Кулемин высказался после матча с «Трактором» (5:3).

– Хороший матч, много забитых голов. Надо убирать свои ошибки. Временами даем сопернику почувствовать игру.

– Как чувствуете себя на льду после возвращения?

– Эмоции замечательные, очень приятно вернуться на лед, получать удовольствие от игры и помогать команде. Надеюсь, будем выигрывать еще больше матчей.

– Уверенно выигрывали со счетом 3:1. Почему соперник смог забить в концовке второго периода?

– Допускаем невынужденные ошибки, даем сопернику вернуться в игру. Надо продолжать играть все 60 минут.

– Что обсуждали перед третьим периодом?

– Говорили, что нельзя давать им вернуться. Хорошо, что на третий период вышли собранными и добыли результат. Спасибо болельщикам, они дают дополнительные эмоции.

– Мы запустили в соцсетях #ДербиШаров. Обсуждали это в команде?

– Сегодня Шарик ( ) молодец, помог нам выиграть, – сказал форвард « » .

«Трактор» отыгрался с 1:3, но проиграл «Салавату»