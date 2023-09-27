Кулемин после 5:3 с «Трактором»: «Салават» допускает невынужденные ошибки, дает сопернику вернуться в игру. Надо играть все 60 минут»
Николай Кулемин высказался после матча с «Трактором» (5:3).
– Хороший матч, много забитых голов. Надо убирать свои ошибки. Временами даем сопернику почувствовать игру.
– Как чувствуете себя на льду после возвращения?
– Эмоции замечательные, очень приятно вернуться на лед, получать удовольствие от игры и помогать команде. Надеюсь, будем выигрывать еще больше матчей.
– Уверенно выигрывали со счетом 3:1. Почему соперник смог забить в концовке второго периода?
– Допускаем невынужденные ошибки, даем сопернику вернуться в игру. Надо продолжать играть все 60 минут.
– Что обсуждали перед третьим периодом?
– Говорили, что нельзя давать им вернуться. Хорошо, что на третий период вышли собранными и добыли результат. Спасибо болельщикам, они дают дополнительные эмоции.
– Мы запустили в соцсетях #ДербиШаров. Обсуждали это в команде?
– Сегодня Шарик (Александр Шаров) молодец, помог нам выиграть, – сказал форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулемин.
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