Кулемин после 5:3 с «Трактором»: «Салават» допускает невынужденные ошибки, дает сопернику вернуться в игру. Надо играть все 60 минут»

Теги Салават Юлаев Трактор Николай Кулемин КХЛ Александр Шаров Хоккей

Николай Кулемин высказался после матча с «Трактором» (5:3).

– Хороший матч, много забитых голов. Надо убирать свои ошибки. Временами даем сопернику почувствовать игру.

– Как чувствуете себя на льду после возвращения?

– Эмоции замечательные, очень приятно вернуться на лед, получать удовольствие от игры и помогать команде. Надеюсь, будем выигрывать еще больше матчей.

– Уверенно выигрывали со счетом 3:1. Почему соперник смог забить в концовке второго периода?

– Допускаем невынужденные ошибки, даем сопернику вернуться в игру. Надо продолжать играть все 60 минут.

– Что обсуждали перед третьим периодом?

– Говорили, что нельзя давать им вернуться. Хорошо, что на третий период вышли собранными и добыли результат. Спасибо болельщикам, они дают дополнительные эмоции.

– Мы запустили в соцсетях #ДербиШаров. Обсуждали это в команде?

– Сегодня Шарик (Александр Шаров) молодец, помог нам выиграть, – сказал форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулемин.

«Трактор» отыгрался с 1:3, но проиграл «Салавату»

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4 комментария

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Ачиваков Марат
Николай молодец, так держать!👍
+3
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Rofa
Прям очень кстати востановился
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OrzSvarchik
бразильский хоккей вооот таааак всегда нужно играть
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Персональные данные Номер 67327384
Дайтека я запишу эти откровения. Так, надо играть все 60 минут. А я и не знал. Буду знать
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