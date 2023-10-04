Кулемин о перекрестном плей-офф: «На Западе из года в год играют одни и те же команды. Новая система будет интереснее для болельщиков, это отличный ход»

Николай Кулемин высказался о введении перекрестного плей-офф в КХЛ.

– С этого года во втором раунде плей-офф будет перекрестный розыгрыш. Многие игроки говорят, что западные команды сильнее, из-за этого у Востока будет меньше шансов. Что вы думаете по этому поводу?

– Я бы не сказал, что Запад сильнее. Конечно, все будет видно в конце сезона, когда начнется плей-офф. Не будем проектировать и загадывать.

Вообще, мне нравится идея перекрестного плей-офф, потому что на Западе случается так, что из года в год играют одни и те же команды. Новая система розыгрыша будет интереснее для болельщиков.

Я считаю, что это отличный ход, шаг в правильную сторону, – сказал нападающий « »