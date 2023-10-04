Алексей Потапов: «Завьялов – принципиальный человек. После 1:9 от ЦСКА у него взыграло самолюбие, он вынужден был подать в отставку»

Теги Витязь Алексей Тертышный КХЛ Александр Завьялов Алексей Потапов Хоккей

Алексей Потапов высказался об уходе Александра Завьялова из «Витязя».

Вчера Александр Завьялов ушел в отставку с поста главного тренера команды.

Подмосковный клуб идет на последнем месте в Фонбет Чемпионате КХЛ с 5 очками в 13 играх при 11 поражениях. 53-летний специалист возглавил клуб в мае этого года. До этого он не работал главным тренером в клубах КХЛ.

«Я хорошо знаю Александра Васильевича. Он принципиальный очень и честный человек. После 1:9 от ЦСКА у него взыграло самолюбие, он вынужден был подать в отставку.

Мне хотелось, чтобы у него все получилось, но команда стартовала так. Не думаю, что он как-то подставил клуб этим уходом – у «Витязя» хороший тренерский штаб, сейчас командой будет руководить Алексей Тертышный, у него есть опыт», – сказал экс-нападающий клубов КХЛ Алексей Потапов.

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