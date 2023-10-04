Генменеджер «Витязя» о Рябыкине: «Не знаю, кто его сватал к нам. Мы с ним не встречались»

Теги Витязь Дмитрий Рябыкин Алексей Тертышный КХЛ Игорь Варицкий Александр Завьялов Спорт-Экспресс Хоккей

Генменеджер «Витязя» сообщил, что не встречался с тренером Дмитрием Рябыкиным.

Вчера стало известно, что тренер Александр Завьялов покинул «Витязь» по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Тертышный.

– Говорят, что Тертышный останется только на два матча, а дальше будете принимать решение.

– Не знаю, кто это говорит. Для нас решение Завьялова с утра тоже стало неожиданностью. Будем думать.

– К вам сватали Дмитрия Рябыкина. Он был на арене, и считается, что чуть ли уже не принимает команду.

– Не знаю, кто его сватал и где он был на арене. Ходить на хоккей – это же его право. Мы с ним не виделись и не встречались.

Прилетела такая головная боль. Но это наша работа, – сказал генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий.

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