Генменеджер «Витязя» о Рябыкине: «Не знаю, кто его сватал к нам. Мы с ним не встречались»

Генменеджер «Витязя» сообщил, что не встречался с тренером Дмитрием Рябыкиным.

Вчера стало известно, что тренер покинул « » по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера стал .

– Говорят, что Тертышный останется только на два матча, а дальше будете принимать решение.

– Не знаю, кто это говорит. Для нас решение Завьялова с утра тоже стало неожиданностью. Будем думать.

– К вам сватали . Он был на арене, и считается, что чуть ли уже не принимает команду.

– Не знаю, кто его сватал и где он был на арене. Ходить на хоккей – это же его право. Мы с ним не виделись и не встречались.

Прилетела такая головная боль. Но это наша работа, – сказал генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий.