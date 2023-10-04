Варицкий о том, что Завьялов был слишком мягким: «А что нужно, с дубиной стоять? Сейчас не то время, чтобы материть ребят. У нас не 90-е годы»

Теги Витязь КХЛ Игорь Варицкий Александр Завьялов Спорт-Экспресс Хоккей

Игорь Варицкий рассказал о методах работы тренера Александра Завьялова.

Вчера стало известно, что тренер покинул «Витязь» по собственному желанию.

– Завьялов был слишком мягким. Вам не кажется, что в такой команде, как «Витязь», мягкость – не самый верный способ управлять хоккеистами?

– Я бы не назвал это мягкостью. А что нужно, стоять с дубиной? Наверное, это проще всего.

У него другой метод – это обучаемость. Он очень много показывал видео, рассказывал. И в том году, когда был помощником, проделывал колоссальную работу. Такое бывает, что где-то не сложилось. Единого рецепта нет.

Сейчас не то время, чтобы материть и дубасить ребят дубиной. У нас не 90-е годы, когда были такие методы работы у некоторых тренеров, – сказал генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий.

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1 комментарий

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vdksjs
Жесткость тренера≠стоять с дубиной
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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