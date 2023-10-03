Генменеджер «Витязя»: «Решение Завьялова стало для нас неожиданным. Кредит доверия у главного тренера еще был»

Теги Витязь Алексей Тертышный КХЛ Игорь Варицкий Александр Завьялов Матч ТВ Хоккей

Игорь Варицкий высказался об уходе Александра Завьялова из «Витязя».

Подмосковный клуб идет на последнем месте в Фонбет Чемпионате КХЛ с 5 очками в 13 играх при 11 поражениях. 53-летний специалист возглавил клуб в мае этого года. До этого он не работал главным тренером в клубах КХЛ.

 1:9 от ЦСКА стали последней каплей терпения? Или к этому шло, что вы меняете тренера Александра Завьялова?

– А мы его не увольняли, и кредит доверия у главного тренера еще был. Но утром он на командном собрании сам подал в отставку. Если бы не это решение, он мог бы остаться.

– В чем была сила Завьялова, когда вы его поставили вместо Вячеслава Буцаева? Год назад «Витязь» на равных в первом раунде бился с «Локомотивом», но теперь идет последним в лиге.

– Тут не только вина главного тренера, чтобы на него все валить. Виновата вся команда, и игроки должны с себя спросить.

Но мы видели, как Завьялов работает помощником, – он исполнял много черновой работы, которая вылилась в прошлогодний результат. И вот решили попробовать с ним пойти в новый сезон. Но получилось так, как вы видите.

– Исполняющий обязанности главного тренера Алексей Тертышный – это постоянная кандидатура? Или вы ищете кого-то другого?

– Все покажут ближайшие матчи. Пока тяжело что-то говорить, делая выводы. Но на завтрашнюю домашнюю игру с «Куньлунем» нашу команду выведет Тертышный.

Еще раз скажу, что мы не искали замену Завьялову. Благодарим Александра Васильевича за работу, но его сегодняшнее решение стало для нас неожиданным, – сказал генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий.

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5 комментариев

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Александр Ларионов
Теперь ждëм такой поступок от Козырева.
+1
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Сидни Кросби 2
Вот такому тренеру не безразлично проигрывает команда или нет,а не которые цыпляются за бабло.
0
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Олег Кожарин
А что, тогда, мешало не принять отставку?
0
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PT
А кто-нибудь знает, где сейчас Знарок?
0
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Серый
Ответ Александр Ларионов
Теперь ждëм такой поступок от Козырева.
Почему, наладится ещё всё. Ушли Самонов, Пресс, Гераськин - это весьма ощутимые потери.
0
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