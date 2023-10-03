Генменеджер «Витязя»: «Решение Завьялова стало для нас неожиданным. Кредит доверия у главного тренера еще был»

Игорь Варицкий высказался об уходе Александра Завьялова из «Витязя».

Подмосковный клуб идет на последнем месте в Фонбет Чемпионате КХЛ с 5 очками в 13 играх при 11 поражениях. 53-летний специалист возглавил клуб в мае этого года. До этого он не работал главным тренером в клубах КХЛ.

– 1:9 от ЦСКА стали последней каплей терпения? Или к этому шло, что вы меняете тренера Александра Завьялова?

– А мы его не увольняли, и кредит доверия у главного тренера еще был. Но утром он на командном собрании сам подал в отставку. Если бы не это решение, он мог бы остаться.

– В чем была сила Завьялова, когда вы его поставили вместо Вячеслава Буцаева? Год назад «Витязь» на равных в первом раунде бился с «Локомотивом», но теперь идет последним в лиге.

– Тут не только вина главного тренера, чтобы на него все валить. Виновата вся команда, и игроки должны с себя спросить.

Но мы видели, как Завьялов работает помощником, – он исполнял много черновой работы, которая вылилась в прошлогодний результат. И вот решили попробовать с ним пойти в новый сезон. Но получилось так, как вы видите.

– Исполняющий обязанности главного тренера Алексей Тертышный – это постоянная кандидатура? Или вы ищете кого-то другого?

– Все покажут ближайшие матчи. Пока тяжело что-то говорить, делая выводы. Но на завтрашнюю домашнюю игру с «Куньлунем» нашу команду выведет Тертышный.

Еще раз скажу, что мы не искали замену Завьялову. Благодарим Александра Васильевича за работу, но его сегодняшнее решение стало для нас неожиданным, – сказал генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий.