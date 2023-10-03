Завьялов ушел в отставку с поста главного тренера «Витязя». Клуб идет на последнем месте в КХЛ с 11 поражениями в 13 играх

Александр Завьялов ушел в отставку с поста главного тренера «Витязя».

Подмосковный клуб идет на последнем месте в Фонбет Чемпионате КХЛ с 5 очками в 13 играх при 11 поражениях.

В последнем матче под руководством Завьялова команда была разгромлена ЦСКА (1:9).

«Александр Васильевич Завьялов подал в отставку. Она принята», – сообщил президент «Витязя» Михаил Головков.

53-летний специалист возглавил клуб в мае этого года. До этого он не работал главным тренером в клубах КХЛ.

Ранее сообщалось, что кандидатом на пост главного тренера «Витязя» является Дмитрий Рябыкин.