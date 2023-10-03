Завьялов ушел в отставку с поста главного тренера «Витязя». Клуб идет на последнем месте в КХЛ с 11 поражениями в 13 играх

Теги Витязь Михаил Головков отставки КХЛ Александр Завьялов ТАСС Хоккей

Александр Завьялов ушел в отставку с поста главного тренера «Витязя».

Подмосковный клуб идет на последнем месте в Фонбет Чемпионате КХЛ с 5 очками в 13 играх при 11 поражениях.

В последнем матче под руководством Завьялова команда была разгромлена ЦСКА (1:9). 

«Александр Васильевич Завьялов подал в отставку. Она принята», – сообщил президент «Витязя» Михаил Головков. 

53-летний специалист возглавил клуб в мае этого года. До этого он не работал главным тренером в клубах КХЛ. 

Ранее сообщалось, что кандидатом на пост главного тренера «Витязя» является Дмитрий Рябыкин.

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5 комментариев

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sd4fmwrvz8
Там СЮ тоже пора бы подумать о смене тренерского штаба, потому игры 0 от слова совсем,тупо бей беги как во дворе играют,тренерской черты почерка ну совсем нет как Козлов главным стал !!!
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Сергей Омиго
Назарова,потом Светлова
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Серый
Ответ Евгений Мешков
заслуженно? а в этом тренер виноват? -------- Головков уже сколько лет там сидит. столько же там играет и его блатной сын. Завьялов , возможно, не самый лучший тренер, но состав в этом году слабее - это факт. С легами провел, Барак это совсем не то, Уилсон травмирован, разве что защ более менее, но и то обороне это не помогает. я не верю в команды, где руководство пихает своих сыновей - Головков, Точицкий. это так далеко от того же Торпедо. еще и школу отдали Нижнему. так ли виноват то Завьялов?
У Буцаева как-то получалось, а тут и Дорожко дыркой стал
+2
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Евгений Мешков
Ответ Серый
Ну, заслуженно, самый безвольный клуб лиги.
заслуженно? а в этом тренер виноват?
--------
Головков уже сколько лет там сидит. столько же там играет и его блатной сын. Завьялов , возможно, не самый лучший тренер, но состав в этом году слабее - это факт. С легами провел, Барак это совсем не то, Уилсон травмирован, разве что защ более менее, но и то обороне это не помогает. я не верю в команды, где руководство пихает своих сыновей - Головков, Точицкий. это так далеко от того же Торпедо. еще и школу отдали Нижнему. так ли виноват то Завьялов?
0
0
0
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