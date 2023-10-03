Завьялов ушел в отставку с поста главного тренера «Витязя». Клуб идет на последнем месте в КХЛ с 11 поражениями в 13 играх
Александр Завьялов ушел в отставку с поста главного тренера «Витязя».
Подмосковный клуб идет на последнем месте в Фонбет Чемпионате КХЛ с 5 очками в 13 играх при 11 поражениях.
В последнем матче под руководством Завьялова команда была разгромлена ЦСКА (1:9).
«Александр Васильевич Завьялов подал в отставку. Она принята», – сообщил президент «Витязя» Михаил Головков.
53-летний специалист возглавил клуб в мае этого года. До этого он не работал главным тренером в клубах КХЛ.
Ранее сообщалось, что кандидатом на пост главного тренера «Витязя» является Дмитрий Рябыкин.
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Головков уже сколько лет там сидит. столько же там играет и его блатной сын. Завьялов , возможно, не самый лучший тренер, но состав в этом году слабее - это факт. С легами провел, Барак это совсем не то, Уилсон травмирован, разве что защ более менее, но и то обороне это не помогает. я не верю в команды, где руководство пихает своих сыновей - Головков, Точицкий. это так далеко от того же Торпедо. еще и школу отдали Нижнему. так ли виноват то Завьялов?