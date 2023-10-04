«Нью-Джерси» отправил Мисюля в АХЛ

«Нью-Джерси» отправил защитника Даниила Мисюля в АХЛ.

22-летний российский защитник был задрафтован «Девилс» в 2019 году под общим 70-м номером в 3-м раунде.

В мае этого года он подписал 2-летний контракт новичка с клубом.

В сезоне-2022/23 провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Локомотив» и набрал 7 (0+7) очков при полезности «+21», 30 минутах штрафа и среднем времени на льду 15:09.

В 8 играх плей-офф добавил 1 (0+1) балл при полезности «+4».

Брылин о Мисюле в «Нью-Джерси»: «Конкуренция у нас очень серьезная. На 6 позиций защитников претендует человек 10»