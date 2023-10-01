Брылин о Мисюле в «Нью-Джерси»: «Конкуренция у нас очень серьезная. На 6 позиций защитников претендует человек 10»

Теги Нью-Джерси Сергей Брылин НХЛ Даниил Мисюль ТАСС Хоккей

Сергей Брылин высказался о перспективах Даниила Мисюля в «Нью-Джерси».

«В тренировочном лагере он выглядит неплохо. Понятно, что нужно время для адаптации, чтобы понять требования системы игры. Пока он над этим работает, и в ближайшее время будет понятно по поводу его перспектив в составе».

Вопрос по нему мы еще не обсуждали. Сразу скажу, что конкуренция у нас очень серьезная.

Есть много игроков, которые выступали в прошлом году, и борьба за попадание в состав очень серьезная. У нас на шесть позиций защитников претендует человек 10, поэтому ему будет нелегко», – сказал ассистент главного тренера «Девилс». 

22-летний российский защитник был задрафтован клубом в 2019 году под общим 70-м номером в 3-м раунде. В мае этого года он подписал 2-летний контракт новичка. 

В сезоне-2022/23 Мисюль провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Локомотив» и набрал 7 (0+7) очков при полезности «+21», 30 минутах штрафа и среднем времени на льду 15:09.

В 8 играх плей-офф добавил 1 (0+1) балл при полезности «+4».

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