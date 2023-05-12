Мисюль о контракте с «Нью-Джерси»: «Никитин и Юшкевич понимают, что НХЛ – моя мечта. Они говорили, что не будут меня удерживать»
Даниил Мисюль высказался касательно перехода из «Локомотива» в «Нью-Джерси».
– У вас уже состоялся прощальный разговор с Игорем Никитиным или он только предстоит?
– И с Игорем Никитиным, и с Дмитрием Юшкевичем, у нас было достаточно разговоров на эту тему. Они говорили свое мнение на этот счет, я выражал свое. Они говорили, что понимают, что НХЛ – это моя мечта, и не будут как-то меня удерживать. Просто выскажут свое мнение, а я уже буду принимать решение.
– С какими чувствами покидаете «Локомотив», в стане которого играли практически всю свою жизнь?
– С самого детства начинал играть в «Локомотиве». Прошел все ступени от детской школы до главной команды, включая молодежку. Ярославль стал моим родным городом. Очень благодарен всей системе, руководству клуба и всем тренерам, с кем я работал. Благодарен моему первому тренеру Ивану Рудольфовичу Выдрякову.
Был рад играть за «Локомотив». Отличное время в моей жизни. Спасибо нашим прекрасным болельщикам, которые ходили на все игры и заполняли стадион. В ковидный сезон очень сильно сказалось то, что мы играли без них. Тогда было тяжело, и очень приятно, что, как только разрешили ходить на хоккей, люди вернулись на трибуны. Хотел бы сказать спасибо Ярославлю за все.
– Нет опасений, что после стольких лет на одном месте могут возникнуть сложности с адаптацией в Америке?
– Это просто новый этап, новая страница в жизни. Такое должно присутствовать. Кому-то комфортно столько быть на одном месте, кому-то тяжело. В любом случае в новой стране будут какие-то трудности, но я думаю, что у меня все будет в порядке, – сказал Мисюль.
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