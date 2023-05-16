Брылин о Мисюле в «Нью-Джерси»: «Сказал ему, что игроков такого плана у нас немного. Будет хорошая возможность побороться за место в составе»

Сергей Брылин высказался о перспективах Даниила Мисюля в «Нью-Джерси».

22-летний защитник «Локомотива» ранее подписал с «Девилс» контракт новичка на 2 года.

«Я так понимаю, что он игрок достаточно жесткий, агрессивный, с хорошим катанием, который не только может разрушать, но и хорошо видит поле, хорошо владеет шайбой и может доставить ее туда, куда нужно. Этой комбинации, возможно, нам и не хватало в плей-офф, не хватало ребят, которые готовы и могут играть под давлением, биться в каждой смене и в то же время могут хорошо распоряжаться шайбой, с хорошим хоккейным чутьем.

Я разговаривал с ним несколько месяцев назад, как раз, по-моему, перед тем, как он собирался принимать решение по поводу подписания с нашим клубом контракта. Я просто сказал ему, что игроков такого плана, как он, у нас немного, и у него будет хорошая возможность показать себя в тренировочном лагере, побороться за место в составе.

Он сказал, что готов работать над собой, готов играть и в фарм-клубе. Мы позитивно пообщались, остались довольны тем разговором. Если честно, не могу сказать, что видел много игр с его участием. Будет приятно с ним познакомиться. Я не знаю, приедет ли он в июле в лагерь развития, если да, то познакомимся уже лично, я посмотрю на его игру», – сказал тренер « ».