Мисюль о «Нью-Джерси»: «Готов выигрывать конкуренцию. Если отправят в АХЛ, совершенно спокойно отнесусь»

Теги Нью-Джерси Сергей Брылин Линди Рафф НХЛ АХЛ Ютика Даниил Мисюль Чемпионат.com Хоккей

Даниил Мисюль заявил, что готов к выступлениям в АХЛ за фарм-клуб «Нью-Джерси».

Недавно 22-летний игрок подписал 2-летний контракт новичка с «Девилс». 

– В системе «Нью-Джерси» есть большое количество молодых талантов-защитников: Люк Хьюз, Шимон Немец, этот список можно продолжать. Как собираетесь выдерживать такую конкуренцию?

– Сейчас в любой команде НХЛ куча молодых игроков, и везде огромная конкуренция. Так было бы в любом клубе. Я всегда хорошо относился к конкуренции и готов ее выигрывать.

– Вас не смущает судьба последних россиян-защитников в «Джерси»? Никита Охотюк сыграл несколько матчей и отправился на обмен, а Шакир Мухамадуллин был обменян еще даже до приезда в клуб. Кажется, что Линди Рафф не очень любит россиян.

– У каждого своя судьба, свой путь. Не смотрю на то, как всё складывалось у других. Поеду в Америку и буду пробиваться.

– С Сергеем Брылиным уже состоялся разговор?

– Один раз удалось созвониться, мы поговорили. Можно сказать, что просто познакомились и обсудили некоторые моменты.

– С каким настроем едете за океан? Условно, если в первый год не получится заиграть в НХЛ, готовы пробиваться дальше или будете думать о возвращении домой?

– Совершенно спокойно отнесусь к тому, если меня отправят в АХЛ. Если надо будет поехать в «Ютику», чтобы через нее пробиваться в НХЛ, то я готов, – сказал Мисюль

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
"Кажется, что Линди Рафф не очень любит россиян" Как эта чушь 20 лет передается от одного другому?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
меня так умиляет это наивное «если»😊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rialto 82
Что значит "если"? Однозначно в АХЛ поедешь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий