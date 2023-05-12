Мисюль о «Нью-Джерси»: «Готов выигрывать конкуренцию. Если отправят в АХЛ, совершенно спокойно отнесусь»

Даниил Мисюль заявил, что готов к выступлениям в АХЛ за фарм-клуб «Нью-Джерси».

Недавно 22-летний игрок подписал 2-летний контракт новичка с «Девилс».

– В системе «Нью-Джерси» есть большое количество молодых талантов-защитников: Люк Хьюз, Шимон Немец, этот список можно продолжать. Как собираетесь выдерживать такую конкуренцию?

– Сейчас в любой команде НХЛ куча молодых игроков, и везде огромная конкуренция. Так было бы в любом клубе. Я всегда хорошо относился к конкуренции и готов ее выигрывать.

– Вас не смущает судьба последних россиян-защитников в «Джерси»? Никита Охотюк сыграл несколько матчей и отправился на обмен, а Шакир Мухамадуллин был обменян еще даже до приезда в клуб. Кажется, что не очень любит россиян.

– У каждого своя судьба, свой путь. Не смотрю на то, как всё складывалось у других. Поеду в Америку и буду пробиваться.

– С Сергеем Брылиным уже состоялся разговор?

– Один раз удалось созвониться, мы поговорили. Можно сказать, что просто познакомились и обсудили некоторые моменты.

– С каким настроем едете за океан? Условно, если в первый год не получится заиграть в , готовы пробиваться дальше или будете думать о возвращении домой?

– Совершенно спокойно отнесусь к тому, если меня отправят в . Если надо будет поехать в «Ютику», чтобы через нее пробиваться в НХЛ, то я готов, – сказал .