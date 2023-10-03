Браташ о 3:2 с «Салаватом»: «Лада» выиграла, несмотря на проблемы с составом – осталось три центральных нападающих»

Теги Салават Юлаев Лада Олег Браташ КХЛ Никита Аноховский Хоккей

Олег Браташ оценил победу «Лады» над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в КХЛ.

«Сегодня мы смогли найти пути к победе — это радует. Выиграли, несмотря на все наши проблемы с составом. Очень много травмированных, причем основных игроков. На четыре пятерки у нас осталось три центральных нападающих, поэтому одного из крайних форвардов пришлось переквалифицировать в центр в пожарном порядке. Тем дороже эта победа.

К сожалению, только перед игрой мы узнали, что один из трех наших центральных нападающих — Аноховский – уже обменян. Из-за чего у нас были большие сомнения. Я хочу поблагодарить Никиту за то, что он, зная, что уже уходит, честно отработал на команду. За это благодарность и поклон!

Не знаю, когда вернется в состав Подъяпольский. Ждем, надеемся и верим», – сказал главный тренер «Лады».

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1 комментарий

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Shast
А что с Подъяпольским?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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