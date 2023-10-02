Бучельников и Иванов перейдут в «Адмирал» в аренду. Клуб еще получит Аноховского, которого СКА выменяет из «Лады»

Никита Аноховский перейдет в «Адмирал» как сделки по обмену Никиты Серебрякова.

Голкипер « » станет хоккеистом СКА.

В качестве компенсации дальневосточный клуб получит вратаря и нападающего , причем хоккеисты переходят в «Адмирал» в аренду до конца сезона.

Также приморцы получат денежную компенсацию.

Кроме того, состав «Адмирала» пополнит нападающий , которого выменяет из «Лады», об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

Аноховский набрал 1 (1+0) балл в 6 матчах сезона КХЛ. Он был лучшим бомбардиром «Лады» в прошлом сезоне в ВХЛ, а также играл под руководством Леонида Тамбиева в «Сарыарке».