Бучельников и Иванов перейдут в «Адмирал» в аренду. Клуб еще получит Аноховского, которого СКА выменяет из «Лады»

Теги Лада СКА возможные переходы КХЛ Адмирал Никита Аноховский Дмитрий Бучельников Сергей Иванов Хоккей

Никита Аноховский перейдет в «Адмирал» как сделки по обмену Никиты Серебрякова.

Голкипер «Адмирала» станет хоккеистом СКА.

В качестве компенсации дальневосточный клуб получит вратаря Сергея Иванова и нападающего Дмитрия Бучельникова, причем хоккеисты переходят в «Адмирал» в аренду до конца сезона.

Также приморцы получат денежную компенсацию.

Кроме того, состав «Адмирала» пополнит нападающий Никита Аноховский, которого СКА выменяет из «Лады», об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

Аноховский набрал 1 (1+0) балл в 6 матчах сезона КХЛ. Он был лучшим бомбардиром «Лады» в прошлом сезоне в ВХЛ, а также играл под руководством Леонида Тамбиева в «Сарыарке».

9 комментариев

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dmitriy1981
Короче, Серебрякова на мешок картошки
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Machine Head
Напоминает игру в наперстки на базаре в 90-х .
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Daishi
Ответ dmitriy1981
Короче, Серебрякова на мешок картошки
Да тут даже и мешка то нет. Пара картофелин в кульке. Мало того, что забрали одного из ведущих игроков, дак еще и очередным инкубатором Адмирал сделали и тупо перебрасывают игроков между инкубаториями..))
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Daishi
Ахахаха...
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Фёдор Кузнецов
Не очень понимаю, Серебряков не играет потому что его обменяют в СКА, Аноховский играет, и его обменяют в Адмирал
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Wladimir Petrovich (port4704)
А мужики то согласны ехать во Владивосток ?
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voropayev92@internet.ru
Аноховский будет феерить
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Белый офицер
Ахахахахаха )))))))))))
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raspisanie77
А денег то сколько? В то вопросы возникают))
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