«Лада» победила «Салават», набрав очки в рекордном 11-м матче подряд. Команда Козлова проиграла 4 из 5 последних игр

«Лада» продлила серию с набранными очками до 11 игр.

Команда тренера обыграла «Салават Юлаев» (3:2) в матче Фонбет чемпионата .

Тольяттинский клуб набрала очки в 11-м матче подряд, продлив рекордную серию в истории клуба в КХЛ.

На данный момент « » занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков в 14 играх.

« », в свою очередь, проиграл четыре из пяти последних матчей, обыграв только «Трактор» (5:3) на этом отрезке.

Команда тренера Виктора Козлова находится на восьмой позиции в конференции, имея на своем счету 12 баллов в 12 играх.