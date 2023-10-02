«Лада» победила «Салават», набрав очки в рекордном 11-м матче подряд. Команда Козлова проиграла 4 из 5 последних игр
«Лада» продлила серию с набранными очками до 11 игр.
Команда тренера Олега Браташа обыграла «Салават Юлаев» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Тольяттинский клуб набрала очки в 11-м матче подряд, продлив рекордную серию в истории клуба в КХЛ.
На данный момент «Лада» занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков в 14 играх.
«Салават Юлаев», в свою очередь, проиграл четыре из пяти последних матчей, обыграв только «Трактор» (5:3) на этом отрезке.
Команда тренера Виктора Козлова находится на восьмой позиции в конференции, имея на своем счету 12 баллов в 12 играх.
- Дата проведения
- 2 октября, 18.00, «Лада-Арена»
Реально уважуха...
А за Салават болею очень давно. И каждый раз думаю,ну вот вот что-то изменится. Но увы. Да,изменения есть,но они каждый год в худшую сторону. Больно на всё это смотреть. И просвета не видно.