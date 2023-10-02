«Лада» победила «Салават», набрав очки в рекордном 11-м матче подряд. Команда Козлова проиграла 4 из 5 последних игр

Теги Салават Юлаев Лада Олег Браташ Виктор Козлов КХЛ Хоккей

«Лада» продлила серию с набранными очками до 11 игр.

Команда тренера Олега Браташа обыграла «Салават Юлаев» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Тольяттинский клуб набрала очки в 11-м матче подряд, продлив рекордную серию в истории клуба в КХЛ.

На данный момент «Лада» занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков в 14 играх.

«Салават Юлаев», в свою очередь, проиграл четыре из пяти последних матчей, обыграв только «Трактор» (5:3) на этом отрезке.

Команда тренера Виктора Козлова находится на восьмой позиции в конференции, имея на своем счету 12 баллов в 12 играх.

Лада – Салават Юлаев 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Дата проведения
2 октября, 18.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 33 Шаров (Лещенко)
1:1 – 35 Джозефс (Росандич)
2:1 – 41 Космачук (Джозефс, Росандич)
2:2 – 44 Хмелевски ()

30 комментариев

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Гражданин 1975.
Лада супер :)!!!
+15
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Павел
Вот смотрю и вижу,как же Казанское руководство любит свою команду. Что тренер,что игроки,ни на что не жалеют. И так же вижу,как Уфимское руководство ненавидит свою команду. Жаль,очень жаль.
+15
-2
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Ильдар Ишкулов
Надо тренера менять столько игры проиграли
+8
-1
+7
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Eduards Marcenko
Лада открытие сезона!
Реально уважуха...
+7
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Слово и Дело
Да, Салаватушка обвафлялся слегка, но ведь не опозорился же.
+4
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Алексей Еремеев
Тольятти с победой!!! Самарская область в спорте в ударе 👍
+4
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Bestcapper
Ответ Павел
Вот смотрю и вижу,как же Казанское руководство любит свою команду. Что тренер,что игроки,ни на что не жалеют. И так же вижу,как Уфимское руководство ненавидит свою команду. Жаль,очень жаль.
Ну тоже загнул, сравнил х...с пальцем... В Татарстане Президент мужик, держит и Республику и экономику и спорт и т.д....поэтому и Ак Барс в лидерах лиги и Татарстан везде стремится побеждать, а у нас президент....дальше вы знаете сами...
+3
0
+3
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Александр Буркин
Козлова Н*Xер гнать из команды, не тренер а бездарь, его уровень ВХЛ не выше
+4
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Любитель побеждать
Браташ оказывается не только п горазд
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artist777
Тренер Козлов.
+3
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Уралович
Поносники. Когда играть будут уже. Обидно за Республику.
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Саша Котляров
Ответ Ильдар Ишкулов
Надо тренера менять столько игры проиграли
Согласен с вами
+2
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Crenk
Ощущение что Лада лютую уверенность обрела
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Сергей Хромов
Позорище за удаления. Безобразная игровая дисциплина. Так держать!!! Глядишь и до ПО не дотянете!!!! Хмелевский красава, хотя и то же удалился...
+2
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deadflower
Правильно, надоели денежные мешки
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Александр Буркин
Сколько поражений подряд надо что бы Козлова сняли? Это невозможно смотреть...Игроки сами могут , умеют что может тот же самый Лещенко , Хмельневский, Шаров, Самонов, И другие игроки которые могут показывать хорошую игру
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artist777
Лада построила команду за лето из того, что было и показывает результ.Салавату бы в этом сезоне из-за перекрестного ПО стоило бы держаться верхней строчки в таблице, а они на левой и на право раздают очки.Потом под конец сезона, будут носиться с языками на плече.
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Ильдар Ишкулов
Плохо играют Салават юлаев
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Финират
Ответ Саша Котляров
Согласен с вами
они вообще не хотят играть,контракт есть им все равно выплатят миллионы.Такое чувство,что они вообще не тренируются,а сидят в барах и пиво потягивают.
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Руслан Ильясов
Ответ Уралович
Поносники. Когда играть будут уже. Обидно за Республику.
Согласен
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Ro RSS
Козлов уходи!!! Нет игры у команды!
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tangatarov79@bk.ru
Не наш хоккей, а когда настанет наш хоккей? После каждого проигрыша говорите -это не на хоккей
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Амин Манн
козлов все состав тусует, но передач точных как небыло так и нет, по воротам бросит все не могут, шайбу теряют просто ужас. Кольцов и Козлов что за хитрый план у них?))
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Молодцы, пернатики. Скоро дерби пернатиков - 20 октября
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Павел
Ответ Bestcapper
Ну тоже загнул, сравнил х...с пальцем... В Татарстане Президент мужик, держит и Республику и экономику и спорт и т.д....поэтому и Ак Барс в лидерах лиги и Татарстан везде стремится побеждать, а у нас президент....дальше вы знаете сами...
Да понятно :( Хотя живу я за 1200 км от Уфы и в моём городе нет хоккея. Хотя,есть,но про это лучше промолчать,чтобы не опозориться.
А за Салават болею очень давно. И каждый раз думаю,ну вот вот что-то изменится. Но увы. Да,изменения есть,но они каждый год в худшую сторону. Больно на всё это смотреть. И просвета не видно.
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