Владимир Плющев: «Третьяк заявил, что катков стало 800. А где мастера? У нас столько тренеров выдающихся, особенно в Питере. И все большие специалисты, только ни звезд, ничего не видно»

Владимир Плющев критически высказался о развитии хоккея в России.

– К сожалению, ситуация такая, что я даже программу никогда не видел. Никто ее не озвучивал – по развитию хоккея в стране. Кроме лозунгов, что надо строить больше катков. Третьяк уже заявил, что их стало 800. Тогда скажите, где мастера, которые должны быть?

Катки сами не воспитывают людей, не готовят, не показывают ничего. Катки – это инфраструктура. Почему-то решили, что их количество перерастет в качество.

– Вероятно, по мановению волшебной палочки.

– Где игроки? У нас только в Москве крытых катков под 160. В каждом районе по два-по три. А где выхлоп?

В свое время было четыре школы в столице – ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов». И они выдавали на-гора столько звезд и мастеров! А почему? Тренеры были квалифицированные. Знали, как готовить, кого и для чего.

– А сейчас нет?

– Сейчас шаблоны, бей-беги! Прочитал новоиспеченный тренер чей-то конспект – непонятно, кто его писал, и давай! А что давать? Столько катков у нас, столько тренеров выдающихся, особенно в Питере. Как ни посмотришь, в любой сборной – штаб из Северной столицы. И все большие специалисты, только ни звезд, ничего не видно.

К сожалению, и Москва тоже не в лидерах ходит. Играют в основном привезенные ребята.

– Да и в провинции теперь особо нечем похвастать, а там появлялось много звезд.

– А почему их нет? Тех тренеров, которые могут передавать опыт, отодвинули. Причем искусственно. Пришла молодая поросль, которая многих вещей не знает и даже гордится этим. Чему мне учиться, если я столько в хоккее отыграл? Ну, отыграл, и что?

Раньше многие выдающиеся хоккеисты не отваживались на себя роль тренеров примерять, хотя им и предлагали. Я знаю одного такого – Александра Палыча Рагулина, был с ним в хороших отношениях. Он говорит: «Нет, Володя, это не мое», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Владислав Третьяк: «В СССР было 80 катков, сегодня – 770. О таких клюшках, которыми сейчас играют, мы могли только мечтать. Формы не было»