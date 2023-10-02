Владимир Плющев: «Третьяк заявил, что катков стало 800. А где мастера? У нас столько тренеров выдающихся, особенно в Питере. И все большие специалисты, только ни звезд, ничего не видно»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Владимир Плющев Александр Рагулин детский хоккей Хоккей

Владимир Плющев критически высказался о развитии хоккея в России.

– К сожалению, ситуация такая, что я даже программу ФХР никогда не видел. Никто ее не озвучивал – по развитию хоккея в стране. Кроме лозунгов, что надо строить больше катков. Третьяк уже заявил, что их стало 800. Тогда скажите, где мастера, которые должны быть?

Катки сами не воспитывают людей, не готовят, не показывают ничего. Катки – это инфраструктура. Почему-то решили, что их количество перерастет в качество.

– Вероятно, по мановению волшебной палочки.

– Где игроки? У нас только в Москве крытых катков под 160. В каждом районе по два-по три. А где выхлоп?

В свое время было четыре школы в столице – ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов». И они выдавали на-гора столько звезд и мастеров! А почему? Тренеры были квалифицированные. Знали, как готовить, кого и для чего.

– А сейчас нет?

– Сейчас шаблоны, бей-беги! Прочитал новоиспеченный тренер чей-то конспект – непонятно, кто его писал, и давай! А что давать? Столько катков у нас, столько тренеров выдающихся, особенно в Питере. Как ни посмотришь, в любой сборной – штаб из Северной столицы. И все большие специалисты, только ни звезд, ничего не видно. 

К сожалению, и Москва тоже не в лидерах ходит. Играют в основном привезенные ребята.

– Да и в провинции теперь особо нечем похвастать, а там появлялось много звезд.

– А почему их нет? Тех тренеров, которые могут передавать опыт, отодвинули. Причем искусственно. Пришла молодая поросль, которая многих вещей не знает и даже гордится этим. Чему мне учиться, если я столько в хоккее отыграл? Ну, отыграл, и что?

Раньше многие выдающиеся хоккеисты не отваживались на себя роль тренеров примерять, хотя им и предлагали. Я знаю одного такого – Александра Палыча Рагулина, был с ним в хороших отношениях. Он говорит: «Нет, Володя, это не мое», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Владислав Третьяк: «В СССР было 80 катков, сегодня – 770. О таких клюшках, которыми сейчас играют, мы могли только мечтать. Формы не было»

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12 комментариев

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Snow11
Не надо ля-ля !!!! В Питере только один выдающийся тренер......)))))
+14
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+14
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Satvaldino
Это что «марш справедливости» в хоккее?
+9
0
+9
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Strannix
В советское время 4 клуба в столице выдавали потому, что хорошо пылесосили провинцию.
+2
-1
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Не подскажите, "выдающийся тренер из Питера" это кто? Хотя я кажется догадываюсь.
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андрэ
как местерки в начале уточнил про тренеров из Петербурга, чтобы потом высказать молодым тренерам
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stephan
Надо обучать тренеров, чтобы они появились. Сейчас большинство тренеров получают диплом через заочку, индивидуальный график или ВШТ, совмещая это "обучение" с игрой в МХЛ/ВХЛ/КХЛ. В 23-28 заканчивают, в том числе из-за возрастного лимита в ВХЛ и идут проводить подкатки или устраиваются в спортшколы. В основном работают также, как тренировали их или как тренируют коллеги на других возрастах - на льду крик и долбежка клюшкой по льду из-за отсуствия опыта и педагогических навыков.
Есть топовые школы, которые он упомянул, но там звезды появляются за счет большого количества желающих туда попасть и жесткого отбора. Условно из 100 пришедших в 7 лет, хоккеистами станут 2-3 ребенка. В общем КПД спортшкол на выходе крайне низкий. Думаю это должно быть основным критерием деятельности главы ФХР на своем посту, а не только количество катков и золотых медалей взрослых ЧМ и ОИ, на которые никто давно не привозит основные составы. Пытались написать программу "Красная машина", но по факту это набор PDF файлов с довольно общей информацией. Интересно сколько на это было потрачено.
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Ilya Mukhachev
Пустота в пустоте. Это о обо всём что есть сейчас Россия. Именно Россия, и я в частности. Пустота в пустоте.
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Snow11
А еще!!!!!!))) 800 катков, равно 800 просмотренных матчей НХЛ))))))))))
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Machine Head
Если тренер поиграл где-то по юношам, то еще хорошо. А сейчас тренеры 800 матчей посмотрел по телевизору и уже главный. Чему реально может научить такой ? Да, особенно в Питере тренеры выдающиеся, тут Плющев в яблочко попал .
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Огюст
Интересно Тарасов , Бобров ,Чернышов ,Кулагин , Эпштейн ,Тихонов и др учились в какой то школе на тренеров,писали конспекты там -да нет наверно ! Что бы Быть хорошим тренером успешным эта любовь к прфессии должно сидеть в душе , в сердце в голове все 24 часа в сутки с пониманием того , чего я хочу как тренер добиться от своих хоккеистов для будущих побед , а не приходить в тренера за то ,что сам был хоккеистом и значит могу быть тренером !
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Kot Malder
Ответ Snow11
Не надо ля-ля !!!! В Питере только один выдающийся тренер......)))))
И какой!
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