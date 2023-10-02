Плющев о возможных матчах со странами БРИКС: «Кого мы смешим? Хоккей – для северян, не для Южной Америки и Африки»

Владимир Плющев высказался о том, что ФХР рассматривает игру со странами БРИКС.

– Если коснуться сборной, то в последнее время все чаще слышны голоса из , что мы рассматриваем матчи с соперниками из БРИКС – с Китаем, Индией, Бразилией… Играть с командами из тропических стран – теперь наше будущее?

– Хоккей – зимний вид спорта, он культивируется в северных странах или в тех, где зима длится хотя бы четыре месяца.

Каждая нация к чему-то предрасположена. В Китае, например, очень развиты индивидуальные виды спорта – гимнастика, настольный теннис, прыжки в воду – это их физиология. А хоккей – для северян, не для Южной Америки и Африки. Кого мы смешим?

– Наверное, себя в первую очередь.

– Когда я был игроком , к нам приехали на товарищеские матчи болгары. Армейская команда из Софии. Приехали мужики – бородатые, здоровые. А мы выставили практически молодежную команду. Одну встречу проиграли, одну уверенно выиграли. Это не их вид спорта.

Я вообще плохо представляю зулусов на коньках и с клюшками в руках. Если только ради экзотики пойти посмотреть, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

В состав межгосударственного объединения БРИКС на данный момент входят 5 стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Ожидается, что с 1 января 2024 года в его состав войдут 6 новых стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Третьяк о хоккейном турнире стран БРИКС: «Пока мы только изучаем разные предложения, рассматриваем»