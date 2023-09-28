Плющев о словах Ротенберга про блокаду Ленинграда: «Он эмоциональный человек. Иногда у него проскакивают нетактичные сравнения»

Теги СКА Владимир Плющев КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Владимир Плющев высказался о сравнении победы СКА с прорывом блокады Ленинграда.

20 сентября клуб из Санкт-Петербурга победил «Северсталь» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ и завершил 5-матчевую серию поражений. После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг сказал: «Такой прорыв блокады Ленинграда произошел».

– Кстати, о тренерском анализе. Наставник СКА сравнил прервавшуюся серию из пяти поражений с прорывом блокады.

– Не хочу комментировать эти высказывания. Роман Борисович – очень эмоциональный человек. Иногда у него проскакивают какие-то сравнения, наверное, нетактичные в этическом плане.

Тренер должен вести нормальный, профессиональный анализ, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Ротенберг о сравнении победы СКА с прорывом блокады: «Я родился в Ленинграде. В команде мы часто приводим в пример людей, лично видевших эту трагедию – одну из величайших в истории»

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2 комментария

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Bartez1986
отсутствие ума - это не эмоциональность
+3
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+3
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Machine Head
Какой анализ ? Если только медицинский. Если Зубов, Лещев и другие ему продиктуют что говорить, то тогда мы услышим что-то похожее о хоккее.
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0
0
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