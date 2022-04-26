Третьяк о 16 годах в ФХР: «Россия вновь начала побеждать, мы на первом месте в мире по числу медалей. По каткам рост в 5 раз! Мне есть чем гордиться»

позитивно оценил свои 16 лет во главе ФХР.

– Вы находитесь на посту президента ФХР уже 16 лет.

– Оглядываясь на итоги работы, могу сказать: мне есть чем гордиться. вновь начала побеждать. Мы на первом месте в мире по числу медалей – как на взрослом, так и на молодежном уровне. После долгого перерыва удалось вернуть стране золотые награды – сначала золото хоккейного чемпионата мира, потом золото Олимпиады.

В развитии инфраструктуры – тоже прорыв. В 2006-м, когда я пришел в ФХР, в стране было всего 145 крытых катков. Сейчас – более 800, рост в пять с половиной раз!

Я бодр, полон сил и готов продолжать работу на благо отечественного хоккея. В мае начнется выдвижение кандидатур на выборы президента Федерации.

Я уже принял решение: не могу оставаться в стороне, особенно тогда, когда наш хоккей и весь спорт в целом переживают такие непростые времена. Уверен, что мой опыт, мои знания игрока, тренера и спортивного руководителя принесут пользу хоккею, – сказал президент .

Выборы президента ФХР пройдут 19 мая. Третьяк – единственный кандидат (ТАСС)

Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной

Сколько в России катков? За 10 лет выросли больше всех в мире, по доступности обошли США