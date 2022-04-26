Третьяк о 16 годах в ФХР: «Россия вновь начала побеждать, мы на первом месте в мире по числу медалей. По каткам рост в 5 раз! Мне есть чем гордиться»

Теги ФХР Сборная России по хоккею молодежная сборная России Владислав Третьяк молодежный чемпионат мира ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Владислав Третьяк позитивно оценил свои 16 лет во главе ФХР. 

– Вы находитесь на посту президента ФХР уже 16 лет. 

– Оглядываясь на итоги работы, могу сказать: мне есть чем гордиться. Сборная России вновь начала побеждать. Мы на первом месте в мире по числу медалей – как на взрослом, так и на молодежном уровне. После долгого перерыва удалось вернуть стране золотые награды – сначала золото хоккейного чемпионата мира, потом золото Олимпиады.

В развитии инфраструктуры – тоже прорыв. В 2006-м, когда я пришел в ФХР, в стране было всего 145 крытых катков. Сейчас – более 800, рост в пять с половиной раз! 

Я бодр, полон сил и готов продолжать работу на благо отечественного хоккея. В мае начнется выдвижение кандидатур на выборы президента Федерации.

Я уже принял решение: не могу оставаться в стороне, особенно тогда, когда наш хоккей и весь спорт в целом переживают такие непростые времена. Уверен, что мой опыт, мои знания игрока, тренера и спортивного руководителя принесут пользу хоккею, – сказал президент ФХР

Выборы президента ФХР пройдут 19 мая. Третьяк – единственный кандидат (ТАСС)

Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной

Сколько в России катков? За 10 лет выросли больше всех в мире, по доступности обошли США

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные