Плющев о Мирошниченко: «Главное, чтобы он не ловил звезду, а продолжал расти. Овечкин ему поможет, поставит на нужные рельсы»

Теги Вашингтон Владимир Плющев Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Иван Мирошниченко Хоккей

Владимир Плющев оценил выступление Ивана Мирошниченко за «Вашингтон» .

В предсезонном матче против «Детройта» (4:3) форвард сделал 2 передачи и был признан 2-й звездой. 

– Для молодого парня выйти на лед в окружении звезд – реально событие. Иван хотел показать, что он может, и он показал это. Можно поздравить его.

Главное – чтобы он сделал выводы, не ловил звезду, а продолжал расти. Наши соотечественники ему помогут, мы своих не бросаем. Парень молодой и талантливый, ему надо помогать.

Да и вообще талантливым ребятам надо помогать, бездарные сами всем по головам пройдут.

– Вы сказали, что важно, чтобы парень не словил звезду. Овечкин в случае чего сможет его удержать?

– Думаю, что Саша этого не допустит. Он ему поможет, поставит на нужные рельсы. Овечкин всегда всех курировал потихонечку и все было хорошо, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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3 комментария

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dosatuy
А чего звезду ловить, его может завтра не будет в команде. Рановато ещё про звезду думать.
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Maxim Shumov
После 2 передач в предсезонном матче, оказывается уже можно получать советы - «не ловить звезду»
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Mephi027
Главное чтобы на дорожку Кузи не свернул
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