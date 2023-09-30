Агостино о том, что не покинул КХЛ весной 2022 года: «ИИХФ не смогла или не захотела помочь с разрывом контракта. Выкуп стоил очень дорого»

Кенни Агостино рассказал о том, почему не покинул КХЛ весной 2022 года.

31-летний американец из-за этого обстоятельства не смог стать игроком «Шеллефтео». Шведский клуб расторг контракт через день после подписания, столкнувшись с давлением болельщиков и спонсоров.

Экс-форвард « » на днях перешел в немецкий « ».

«Очевидно, что все получилось не так, как я себе представлял. Я не думаю, что кто-то ожидал, что мой переход вызовет такой общественный резонанс. Все это превратилось в снежный ком.

ИИХФ не смогла или не захотела помочь игрокам с разрывом контрактов в КХЛ в тот момент. Чтобы расторгнуть контракт самому, мне пришлось бы выплатить огромную сумму. Но дело даже не в сумме, а в том, что в такой ситуации игроки не должны страдать.

Поэтому я остался и доиграл свой контракт. После того, как его срок истек, я ушел (при этом агент игрока утверждал, что вел переговоры с другими клубами – прим. Sports.ru).

« » обо всем этом знал. Выкуп стоил очень дорого и был фактически невозможен. Очень жаль, что так получилось. Клуб оказался в сложной ситуации», – приводит слова Агостино Expressen.

Люк Тардиф: «Когда началась ситуация на Украине, многие иностранцы захотели уехать из России. Но позиция ИИХФ была четкой: «Контракт есть контракт». Мы не изменили ее и в случае с Федотовым»