Агостино о том, что не покинул КХЛ весной 2022 года: «ИИХФ не смогла или не захотела помочь с разрывом контракта. Выкуп стоил очень дорого»

Теги Торпедо ИИХФ чемпионат Швеции чемпионат Германии Дюссельдорф КХЛ АИК Шеллефтео Кенни Агостино деньги Хоккей

Кенни Агостино рассказал о том, почему не покинул КХЛ весной 2022 года.

31-летний американец из-за этого обстоятельства не смог стать игроком «Шеллефтео». Шведский клуб расторг контракт через день после подписания, столкнувшись с давлением болельщиков и спонсоров. 

Экс-форвард «Торпедо» на днях перешел в немецкий «Дюссельдорф». 

«Очевидно, что все получилось не так, как я себе представлял. Я не думаю, что кто-то ожидал, что мой переход вызовет такой общественный резонанс. Все это превратилось в снежный ком.

ИИХФ не смогла или не захотела помочь игрокам с разрывом контрактов в КХЛ в тот момент. Чтобы расторгнуть контракт самому, мне пришлось бы выплатить огромную сумму. Но дело даже не в сумме, а в том, что в такой ситуации игроки не должны страдать. 

Поэтому я остался и доиграл свой контракт. После того, как его срок истек, я ушел (при этом агент игрока утверждал, что вел переговоры с другими клубами КХЛ – прим. Sports.ru).

«Шеллефтео» обо всем этом знал. Выкуп стоил очень дорого и был фактически невозможен. Очень жаль, что так получилось. Клуб оказался в сложной ситуации», – приводит слова Агостино Expressen.

Люк Тардиф: «Когда началась ситуация на Украине, многие иностранцы захотели уехать из России. Но позиция ИИХФ была четкой: «Контракт есть контракт». Мы не изменили ее и в случае с Федотовым»

 

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1 комментарий

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Иван Буренков
Всë логично, это бизнес - не хочешь играть, выкупай контракт! А то, что это стоило дорого никого не волнует.
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+1
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