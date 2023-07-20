Агент Агостино: «Барыс» предложил определенную сумму, но Кенни хотел бы больше. Сейчас есть заинтересованность со стороны «Нефтехимика»

Агент Кенни Агостино сообщил, что игрок интересен «Нефтехимику».

«Был интерес от « ». Клуб предложил определенную сумму контракта, а Агостино ответил, что хотел бы больше. После чего «Барыс» подписал какого-то игрока и интерес пропал.

Сейчас есть заинтересованность со стороны других клубов , в том числе « ». Агостино находится в раздумьях», – сказал .

«Барыс» предлагает Агостино 45 млн рублей за сезон. «Сибирь» тоже претендует на форварда («СЭ»)