Агент Агостино: «Барыс» предложил определенную сумму, но Кенни хотел бы больше. Сейчас есть заинтересованность со стороны «Нефтехимика»

Теги Нефтехимик возможные переходы КХЛ Барыс Александр Черных Кенни Агостино деньги Sports.ru - Казахстан Хоккей

Агент Кенни Агостино сообщил, что игрок интересен «Нефтехимику».

«Был интерес от «Барыса». Клуб предложил определенную сумму контракта, а Агостино ответил, что хотел бы больше. После чего «Барыс» подписал какого-то игрока и интерес пропал.

Сейчас есть заинтересованность со стороны других клубов КХЛ, в том числе «Нефтехимика». Агостино находится в раздумьях», – сказал Александр Черных.

«Барыс» предлагает Агостино 45 млн рублей за сезон. «Сибирь» тоже претендует на форварда («СЭ»)

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