Агент Агостино: «Барыс» предложил определенную сумму, но Кенни хотел бы больше. Сейчас есть заинтересованность со стороны «Нефтехимика»
Агент Кенни Агостино сообщил, что игрок интересен «Нефтехимику».
«Был интерес от «Барыса». Клуб предложил определенную сумму контракта, а Агостино ответил, что хотел бы больше. После чего «Барыс» подписал какого-то игрока и интерес пропал.
Сейчас есть заинтересованность со стороны других клубов КХЛ, в том числе «Нефтехимика». Агостино находится в раздумьях», – сказал Александр Черных.
«Барыс» предлагает Агостино 45 млн рублей за сезон. «Сибирь» тоже претендует на форварда («СЭ»)
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