Агент Черных о возвращении Агостино в КХЛ: «Все возможно. В Европе совсем плохо с финансами. Говорят о какой-то толерантности и указывают другим, как жить»

Александр Черных оценил вероятность возвращения Кенни Агостино в КХЛ.

Последние два сезона американский форвард выступал за «Торпедо».

– Как вы отнеслись к ситуации с Агостино? Он подписал контракт в Швеции, но потом с ним расторгли соглашение.

– Я был немного в шоке. Европа все время говорит о какой-то толерантности и указывает другим странам, как жить.

У Кенни было предложение из «Нефтехимика», а он сам очень хотел играть в Минске. Также еще не сошлись по деньгам с «Барысом». И вот он подписал контракт в Швеции, но через два дня начали давить на клуб, мол, этот парень играл в России. Начали давить на спонсоров, чтобы его убрали из команды.

Клуб в данный момент без денег, тем более в Европе сейчас совсем плохо в плане финансов. Поэтому, испугавшись потерять спонсоров, там решили разорвать контракт и заплатить компенсацию.

– еще может оказаться в КХЛ?

–Все возможно. Рынок в открыт до 27 декабря – в любой момент это может произойти, – сказал хоккейный агент.