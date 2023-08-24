«Шеллефтео» расторг контракт с Агостино через день после подписания. Клуб узнал, что форвард мог покинуть КХЛ в марте 2022-го

«Шеллефтео» расторг контракт с нападающим Кенни Агостино.

Причина – новая информация о попытках досрочного расторжения соглашения с командой КХЛ «Торпедо», сообщил шведский клуб 23 августа.

Соглашение «Шеллефтео» с нападающим было подписано 21 августа.

«Для « » важен вопрос о его попытке расторгнуть контракт с российским клубом перед прошлым сезоном. Новая информация в СМИ и из других источников меняет нашу позицию. Поэтому мы решили разорвать контракт», – сказал генеральный менеджер «АИК Шеллефтео» Эрик Форселл.

В минувшем сезоне 31-летний провел 29 игр за «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 11 (4+7) очков. Также он сыграл 1 матч в Кубке Гагарина. Он выступал за «Торпедо» с сезона-2021/22.

Как сообщает Expressen, «Шеллефтео» стал первым шведским клубом, подписавшим игрока, выступавшего в КХЛ в сезоне-2022/23.

После объявления о контракте стало известно, что американец мог покинуть КХЛ и перейти в еще в марте 2022 года, но выбрал более финансово выгодный вариант, остался « » и доиграл свой контракт.