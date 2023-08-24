«Шеллефтео» расторг контракт с Агостино через день после подписания. Клуб узнал, что форвард мог покинуть КХЛ в марте 2022-го

Теги Торпедо переходы чемпионат Швеции КХЛ АИК Шеллефтео Кенни Агостино SHL деньги Хоккей

«Шеллефтео» расторг контракт с нападающим Кенни Агостино.

Причина – новая информация о попытках досрочного расторжения соглашения с командой КХЛ «Торпедо», сообщил шведский клуб 23 августа.

Соглашение «Шеллефтео» с нападающим было подписано 21 августа.

«Для «АИК Шеллефтео» важен вопрос о его попытке расторгнуть контракт с российским клубом перед прошлым сезоном. Новая информация в СМИ и из других источников меняет нашу позицию. Поэтому мы решили разорвать контракт», – сказал генеральный менеджер «АИК Шеллефтео» Эрик Форселл.

В минувшем сезоне 31-летний Агостино провел 29 игр за «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 11 (4+7) очков. Также он сыграл 1 матч в Кубке Гагарина. Он выступал за «Торпедо» с сезона-2021/22.

Как сообщает Expressen, «Шеллефтео» стал первым шведским клубом, подписавшим игрока, выступавшего в КХЛ в сезоне-2022/23.

После объявления о контракте стало известно, что американец мог покинуть КХЛ и перейти в SHL еще в марте 2022 года, но выбрал более финансово выгодный вариант, остался «Торпедо» и доиграл свой контракт.

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4 комментария

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цэсемьэр
вручите паспорт этому гражданину - заслужил😆
+6
0
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Любитель побеждать
Зеленский тоже мог все закончить в мае 2022, но выбрал финансово более выгодный контракт
+11
-8
+3
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ottomann
Ответ Любитель побеждать
Зеленский тоже мог все закончить в мае 2022, но выбрал финансово более выгодный контракт
Он не мог, он кукла, а куклы ничего не решают, ими управляют.

без внешней поддержки, он не продержится и 3-ех месяцев
0
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