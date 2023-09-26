Агостино перешел в немецкий «Дюссельдорф». От экс-форварда «Торпедо» ранее отказался шведский «Шеллефтео»

Экс-форвард «Торпедо» Кенни Агостино перешел в «Дюссельдорф».

C 31-летним американцем заключен контракт до конца сезона.

Немецкий клуб подписал игрока в качестве замены форварду Стивену Маколею, выбывшему на долгий срок из-за разрыва крестообразных связок колена.

Предыдущие 2 сезона провел в « », с его статистикой в Фонбет Чемпионате КХЛ можно ознакомиться здесь.

Ранее в межсезонье он заключил контракт с шведским « ». Клуб расторг его через день после подписания, так как узнал, что игрок мог покинуть КХЛ после завершения сезона-2021/22.