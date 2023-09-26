Агостино перешел в немецкий «Дюссельдорф». От экс-форварда «Торпедо» ранее отказался шведский «Шеллефтео»

Теги Торпедо переходы чемпионат Германии Дюссельдорф КХЛ АИК Шеллефтео Кенни Агостино Хоккей

Экс-форвард «Торпедо» Кенни Агостино перешел в «Дюссельдорф».

C 31-летним американцем заключен контракт до конца сезона.

Немецкий клуб подписал игрока в качестве замены форварду Стивену Маколею, выбывшему на долгий срок из-за разрыва крестообразных связок колена. 

Предыдущие 2 сезона Агостино провел в «Торпедо», с его статистикой в Фонбет Чемпионате КХЛ можно ознакомиться здесь

Ранее в межсезонье он заключил контракт с шведским «Шеллефтео». Клуб расторг его через день после подписания, так как узнал, что игрок мог покинуть КХЛ после завершения сезона-2021/22.

2 комментария

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Dundee
Удачи Кенни ✊
+7
0
+7
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Матроскин52
Спасибо за сезоны в Торпедо! Удачи в Дюссельдорфе!
+5
0
+5
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