Агостино перешел в немецкий «Дюссельдорф». От экс-форварда «Торпедо» ранее отказался шведский «Шеллефтео»
Экс-форвард «Торпедо» Кенни Агостино перешел в «Дюссельдорф».
C 31-летним американцем заключен контракт до конца сезона.
Немецкий клуб подписал игрока в качестве замены форварду Стивену Маколею, выбывшему на долгий срок из-за разрыва крестообразных связок колена.
Предыдущие 2 сезона Агостино провел в «Торпедо», с его статистикой в Фонбет Чемпионате КХЛ можно ознакомиться здесь.
Ранее в межсезонье он заключил контракт с шведским «Шеллефтео». Клуб расторг его через день после подписания, так как узнал, что игрок мог покинуть КХЛ после завершения сезона-2021/22.
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