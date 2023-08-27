Директор «Шеллефтео» о влиянии фанов на разрыв контракта с Агостино: «Было много контактов с людьми с черно-желтыми сердцами. Их любовь к клубу – самое ценное, что у нас есть»

Директор «Шеллефтео» высказался о расторжении контракта с Кенни Агостино.

В июне клуб решил, что ни один игрок, подписавший контракт в после 24 февраля 2022 года, не сможет выступать за команду.

После перехода американца в шведский клуб стало известно, что он мог покинуть КХЛ и перейти в SHL еще в марте 2022 года, но выбрал более финансово выгодный вариант, остался в « » и доиграл свой контракт.

Издание Aftonbladet сообщило, что группа болельщиков North Power («Мощь Севера») потребовала от клуба разорвать контракт с игроком.

«В последние дни у нас было много контактов с нашими партнерами, сторонниками и другими людьми с черно-желтыми (цвета клуба – прим. Sports.ru) сердцами.

Их любовь к клубу и преданность ему – самое ценное, что у нас есть. Мы продолжим двигаться вперед вместе и на благо хоккейного клуба « », – сказал Оса Андерссон.