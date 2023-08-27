Директор «Шеллефтео» о влиянии фанов на разрыв контракта с Агостино: «Было много контактов с людьми с черно-желтыми сердцами. Их любовь к клубу – самое ценное, что у нас есть»

Теги Торпедо болельщики чемпионат Швеции КХЛ АИК Шеллефтео Кенни Агостино Хоккей

Директор «Шеллефтео» высказался о расторжении контракта с Кенни Агостино.

В июне клуб решил, что ни один игрок, подписавший контракт в КХЛ после 24 февраля 2022 года, не сможет выступать за команду.

После перехода американца в шведский клуб стало известно, что он мог покинуть КХЛ и перейти в SHL еще в марте 2022 года, но выбрал более финансово выгодный вариант, остался в «Торпедо» и доиграл свой контракт.

Издание Aftonbladet сообщило, что группа болельщиков North Power («Мощь Севера») потребовала от клуба разорвать контракт с игроком. 

«В последние дни у нас было много контактов с нашими партнерами, сторонниками и другими людьми с черно-желтыми (цвета клуба – прим. Sports.ru) сердцами. 

Их любовь к клубу и преданность ему – самое ценное, что у нас есть. Мы продолжим двигаться вперед вместе и на благо хоккейного клуба «Шеллефтео», – сказал Оса Андерссон. 

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1 комментарий

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a.n.melnikov11111985@icloud.com
Барби не дала
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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