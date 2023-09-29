Бирюков о 0:1 от «Металлурга»: «Мы неплохо играли, но без голов не выиграть. Моменты есть, чего-то не хватает. Надо это перебороть, продолжить работать, все придет»
Евгений Бирюков подвел итоги матча «Салавата» против «Металлурга» (0:1).
– Плохо, что не получилось победить, надо забивать голы. Моменты есть, чего-то не хватает. Надо это перебороть, продолжить работать. Все придет.
Соперник хорошо двигался, мы неплохо играли, но без голов не выиграть.
– Третий домашний матч команда забивает только один гол. Что можете сказать болельщикам?
– Могу сказать, что у нас равнодушных нет, все хотят выиграть. Другое дело, что не все получается.
Есть время найти ключи к успеху, тем более дома. Будем биться за болельщиков и город, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков.
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