Бирюков о 0:1 от «Металлурга»: «Мы неплохо играли, но без голов не выиграть. Моменты есть, чего-то не хватает. Надо это перебороть, продолжить работать, все придет»

Евгений Бирюков подвел итоги матча «Салавата» против «Металлурга» (0:1).

– Плохо, что не получилось победить, надо забивать голы. Моменты есть, чего-то не хватает. Надо это перебороть, продолжить работать. Все придет.

Соперник хорошо двигался, мы неплохо играли, но без голов не выиграть.

– Третий домашний матч команда забивает только один гол. Что можете сказать болельщикам?

– Могу сказать, что у нас равнодушных нет, все хотят выиграть. Другое дело, что не все получается.

Есть время найти ключи к успеху, тем более дома. Будем биться за болельщиков и город, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков.