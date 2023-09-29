Козлов о 0:1 от «Металлурга»: «Беззубый матч. Много проигранных единоборств, потерь. Мы не должны так играть, это не наш хоккей»
Виктор Козлов высказался после поражения от «Металлурга» (0:1).
– Беззубый матч. Особенно в зоне атаке. Просто беззубый. Много проигранных единоборств, несвойственных для нас.
Много потерь, в зоне атаки не могли. Просто беззубо. Мы не должны так играть. Это не наш хоккей.
– Когда ждать Алалыкина?
– Он близок к выходу на лед. Данил сыграет на выезде.
– Почему не получилось сегодня хорошо сыграться в атаке?
– Все получится, когда будет нацеленность и спортивная злость. Когда появится движение, игра станет другой.
– Реально ли «Салавату» играть в комбинационный и атакующий хоккей, как выйти на тот атакующий уровень?
– Сейчас такое время для нас, когда мы проходим через трудности и сложности. У нас с Казанью был тяжелый матч. С «Трактором» были сложности, сегодня.
Не та игра, которую мы показывали на предсезонке и в начале сезона. Попали в яму, надо из нее выходить. Много брака, неточных передач, потерь.
– К какому хоккею стремится «Салават Юлаев»?
– К победному.
– Два сухих поражения дома. Как исправить ситуации?
– Мы не играем на нашем уровне. С «Трактором» были эмоции. Сегодня их не было. У нас нет такого мастерства, чтобы выигрывать матчи. Нужны эмоции, злость. Только тогда мы будем выигрывать.
– Ждать ли Ливо на ближайшем выезде?
– Нет, ближе к домашней серией, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
Здесь не про нацеленность, не про злость, не про самоотдачу, просто есть состав, который будет забивать Трактору, Амуру, Адмиралу, Нефтехимику, т.е. тем командам, которые ввиду слабости финансирования а следствия и состава, дают играть, но мы не может особо играть против Металлурга, Ак Барса, ЦСКА, СКА... В принципе и команда комплектовалась из ничего, брали из Нефтехимика и Сибири, ну и конечно же "супер форварда из ЦСКА", конечно же в кавычках...
В составе просто нет ни одного креативного игрока, который мог бы решить вопрос на месте, кого-то обыграть один в один. Иногда такие палки раз в год стреляют, типа Дроздова против Ак Барса, но на то они и палки... Мне сегодня больше стыдно за людей, которые пришли поболеть на трибуны после работы и увидели очередной забитый ноль... Я сегодня был у телевизора, но с такой результативностью и такой игрой трибуны будут редеть на глазах... Можно условному Амуру и 10 забить, а против более-менее сильных команд, Салават в атаке страдает простой импотенцией благодаря слаженному механизму селекции Чижов-Баширов!!!!