Козлов о 0:1 от «Металлурга»: «Беззубый матч. Много проигранных единоборств, потерь. Мы не должны так играть, это не наш хоккей»

Виктор Козлов высказался после поражения от «Металлурга» (0:1).

– Беззубый матч. Особенно в зоне атаке. Просто беззубый. Много проигранных единоборств, несвойственных для нас.

Много потерь, в зоне атаки не могли. Просто беззубо. Мы не должны так играть. Это не наш хоккей.

– Когда ждать ?

– Он близок к выходу на лед. Данил сыграет на выезде.

– Почему не получилось сегодня хорошо сыграться в атаке?

– Все получится, когда будет нацеленность и спортивная злость. Когда появится движение, игра станет другой.

– Реально ли «Салавату» играть в комбинационный и атакующий хоккей, как выйти на тот атакующий уровень?

– Сейчас такое время для нас, когда мы проходим через трудности и сложности. У нас с Казанью был тяжелый матч. С «Трактором» были сложности, сегодня.

Не та игра, которую мы показывали на предсезонке и в начале сезона. Попали в яму, надо из нее выходить. Много брака, неточных передач, потерь.

– К какому хоккею стремится « »?

– К победному.

– Два сухих поражения дома. Как исправить ситуации?

– Мы не играем на нашем уровне. С «Трактором» были эмоции. Сегодня их не было. У нас нет такого мастерства, чтобы выигрывать матчи. Нужны эмоции, злость. Только тогда мы будем выигрывать.

– Ждать ли на ближайшем выезде?

– Нет, ближе к домашней серией, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» .