Козлов о 0:1 от «Металлурга»: «Беззубый матч. Много проигранных единоборств, потерь. Мы не должны так играть, это не наш хоккей»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Виктор Козлов КХЛ Джош Ливо Данил Алалыкин Хоккей

Виктор Козлов высказался после поражения от «Металлурга» (0:1).

– Беззубый матч. Особенно в зоне атаке. Просто беззубый. Много проигранных единоборств, несвойственных для нас.

Много потерь, в зоне атаки не могли. Просто беззубо. Мы не должны так играть. Это не наш хоккей.

– Когда ждать Алалыкина?

– Он близок к выходу на лед. Данил сыграет на выезде.

– Почему не получилось сегодня хорошо сыграться в атаке?

– Все получится, когда будет нацеленность и спортивная злость. Когда появится движение, игра станет другой.

– Реально ли «Салавату» играть в комбинационный и атакующий хоккей, как выйти на тот атакующий уровень?

– Сейчас такое время для нас, когда мы проходим через трудности и сложности. У нас с Казанью был тяжелый матч. С «Трактором» были сложности, сегодня.

Не та игра, которую мы показывали на предсезонке и в начале сезона. Попали в яму, надо из нее выходить. Много брака, неточных передач, потерь.

– К какому хоккею стремится «Салават Юлаев»?

– К победному.

– Два сухих поражения дома. Как исправить ситуации?

– Мы не играем на нашем уровне. С «Трактором» были эмоции. Сегодня их не было. У нас нет такого мастерства, чтобы выигрывать матчи. Нужны эмоции, злость. Только тогда мы будем выигрывать.

– Ждать ли Ливо на ближайшем выезде?

– Нет, ближе к домашней серией, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

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19 комментариев

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Bestcapper
Ключевая фраза из интервью: "У нас нет такого мастерства"....

Здесь не про нацеленность, не про злость, не про самоотдачу, просто есть состав, который будет забивать Трактору, Амуру, Адмиралу, Нефтехимику, т.е. тем командам, которые ввиду слабости финансирования а следствия и состава, дают играть, но мы не может особо играть против Металлурга, Ак Барса, ЦСКА, СКА... В принципе и команда комплектовалась из ничего, брали из Нефтехимика и Сибири, ну и конечно же "супер форварда из ЦСКА", конечно же в кавычках...

В составе просто нет ни одного креативного игрока, который мог бы решить вопрос на месте, кого-то обыграть один в один. Иногда такие палки раз в год стреляют, типа Дроздова против Ак Барса, но на то они и палки... Мне сегодня больше стыдно за людей, которые пришли поболеть на трибуны после работы и увидели очередной забитый ноль... Я сегодня был у телевизора, но с такой результативностью и такой игрой трибуны будут редеть на глазах... Можно условному Амуру и 10 забить, а против более-менее сильных команд, Салават в атаке страдает простой импотенцией благодаря слаженному механизму селекции Чижов-Баширов!!!!
+6
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Салават Юлаев
Каждый раз после поражения, слышим один и тот же комментарий, уже бы что нибудь другое ответили болельшикам, при бабае давно все вылетили в трубу вместе со всеми.
+3
0
+3
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Влад199
Я каждую игру смотрю краду личное время свое семьи когда приезжают а Московский регион посещаю матчи но терпения уже нет смотреть фигурное катание сегодня 1 бросок против 11 почти за 1 период !!! Позор нет слов и настроения смотреть ! Лучше смотреть Торпедо НН больше эмоций и удовольствия
+3
0
+3
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Рубикон
Позор, как и трактор ….ава тоже дно
+2
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Влад199
Если Козлов ставит Цулыгина который вообще не умеет играть возможно он слеп или глуп ему не место даже в любительском хоккее
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Влад199
Или я что то не понимаю на счёт Цулыгина младшего он должен отыграть какое-то время по протоколу ! Он просто деревяшка надеюсь он читает кометы
+3
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Ачиваков Марат
Скажите просто, слили. Уверен много ставили на СЮ.
+1
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Фарит Хайруллин
Ответ Ачиваков Марат
Скажите просто, слили. Уверен много ставили на СЮ.
А может в фонбет играют
+1
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Влад199
Ответ Амин Манн
проблема Цулыгина за своей клюшкой не следит уже сколько наблюдаю соперники специально падают и зарабатывает 2 минуты, тут претензия не к сопернику, скажите Цулыгину пусть отвечает за своей клюшкой. Это не первый матч. Ну прошлый раз был Кадыров у него ещё больше косяков чем у 73. Ща Григорий выйдет и всё нормуль будет. Ярослав в целом нормально выглядит, но вот клюшку под ноги неподставляй
Не соглашусь дело не только в удалениях он не может не принять не дать пас если вы внимательно смотрите обратите внимание потеря за потерей когда нас закрывают в зоне то он всегда на льду посмотрите внимательнее он просто не тянет на основу
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Влад199
Ответ Aleks O
Дизлайк за "сынку"#73 в каждой игре! Кирилл был более зрелый, умный и полезный! Кольцов, алга домой!
73 = 0
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Aleks O
Ответ Влад199
Или я что то не понимаю на счёт Цулыгина младшего он должен отыграть какое-то время по протоколу ! Он просто деревяшка надеюсь он читает кометы
Никто не понимает
+1
-1
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Влад199
Ответ Салават Юлаев
Каждый раз после поражения, слышим один и тот же комментарий, уже бы что нибудь другое ответили болельшикам, при бабае давно все вылетили в трубу вместе со всеми.
Поддерживаю
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Альберт Ишмухаметов
хорошо бы с такой игрой попасть в плов и там закончить сезон в 1 раунде. А вообще разогнать тренерский состав(кроме Цулыгина) и всех менеджеров....
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Амин Манн
проблема Цулыгина за своей клюшкой не следит уже сколько наблюдаю соперники специально падают и зарабатывает 2 минуты, тут претензия не к сопернику, скажите Цулыгину пусть отвечает за своей клюшкой. Это не первый матч. Ну прошлый раз был Кадыров у него ещё больше косяков чем у 73. Ща Григорий выйдет и всё нормуль будет. Ярослав в целом нормально выглядит, но вот клюшку под ноги неподставляй
0
0
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Влад199
Жесть полная !
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Влад199
Да и Пустозеров вообще потерялся да что говорить Шмелева только в заявке на матч слышим
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Влад199
У меня подозрение с проблемами выплатами ЗП вот и игроки не бегают и сидят на травмах
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Aleks O
Дизлайк за "сынку"#73 в каждой игре! Кирилл был более зрелый, умный и полезный! Кольцов, алга домой!
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sd4fmwrvz8
Вы играете беззубо домашние игры за скобки трактор,где игра где нападение???Магнитогорск с победой
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