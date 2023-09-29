Разин об 1:0 с «Салаватом»: «Лучшая оборона – это нападение. Старались больше контролировать шайбу, накрывать соперника в их зоне, создавали моменты»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин высказался после матча против «Салавата Юлаева» (1:0).

– Девятая игра на выезде за месяц – немножко тяжело. Рад победе. Сделали выводы из последней игры, сыграли очень дисциплинировано – ни одного удаления. Ребят с победой, они молодцы. Жаль, что не забили в большинстве.

– Что сделали, чтобы не дать Уфе раскрыться в атаке?

– Лучшая оборона – это нападение. Мы старались больше контролировать шайбу и накрывать соперника в их зоне. Мы создавали моменты и играли в их зоне.

– Нужен ли психолог в профессиональной команде?

– Это все индивидуально. Кому-то нужен экстрасенс, кому-то – жена с характером, каждый человек воспринимает по-своему. Некоторые ребята сами пользуются услугами психолога.

– Сегодняшний матч был благотворительным. Как вам такая атмосфера?

– В Череповце мы тоже участвовали в благотворительности, помогали материально. Поэтому я только за такие мероприятия, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stepan Moris
Все более или менее хорошо было сегодня, еще бы забили на пару шайб больше.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий