Разин об 1:0 с «Салаватом»: «Лучшая оборона – это нападение. Старались больше контролировать шайбу, накрывать соперника в их зоне, создавали моменты»

Андрей Разин высказался после матча против «Салавата Юлаева» (1:0).

– Девятая игра на выезде за месяц – немножко тяжело. Рад победе. Сделали выводы из последней игры, сыграли очень дисциплинировано – ни одного удаления. Ребят с победой, они молодцы. Жаль, что не забили в большинстве.

– Что сделали, чтобы не дать Уфе раскрыться в атаке?

– Лучшая оборона – это нападение. Мы старались больше контролировать шайбу и накрывать соперника в их зоне. Мы создавали моменты и играли в их зоне.

– Нужен ли психолог в профессиональной команде?

– Это все индивидуально. Кому-то нужен экстрасенс, кому-то – жена с характером, каждый человек воспринимает по-своему. Некоторые ребята сами пользуются услугами психолога.

– Сегодняшний матч был благотворительным. Как вам такая атмосфера?

– В Череповце мы тоже участвовали в благотворительности, помогали материально. Поэтому я только за такие мероприятия, – сказал главный тренер « » .