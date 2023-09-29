Разин об 1:0 с «Салаватом»: «Лучшая оборона – это нападение. Старались больше контролировать шайбу, накрывать соперника в их зоне, создавали моменты»
Андрей Разин высказался после матча против «Салавата Юлаева» (1:0).
– Девятая игра на выезде за месяц – немножко тяжело. Рад победе. Сделали выводы из последней игры, сыграли очень дисциплинировано – ни одного удаления. Ребят с победой, они молодцы. Жаль, что не забили в большинстве.
– Что сделали, чтобы не дать Уфе раскрыться в атаке?
– Лучшая оборона – это нападение. Мы старались больше контролировать шайбу и накрывать соперника в их зоне. Мы создавали моменты и играли в их зоне.
– Нужен ли психолог в профессиональной команде?
– Это все индивидуально. Кому-то нужен экстрасенс, кому-то – жена с характером, каждый человек воспринимает по-своему. Некоторые ребята сами пользуются услугами психолога.
– Сегодняшний матч был благотворительным. Как вам такая атмосфера?
– В Череповце мы тоже участвовали в благотворительности, помогали материально. Поэтому я только за такие мероприятия, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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