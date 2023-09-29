Гендиректор «Салавата» о 0:1 от «Металлурга»: «Проиграли, но игра была хорошая. Команда может играть в атакующий хоккей. Видно, что нужно исправить, будем работать над этим»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг КХЛ Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов отреагировал на поражение «Салавата» от «Металлурга» (0:1).

«Да, проиграли. Но игра была хорошая. Команда может играть в атакующий хоккей.

Видно, что нужно исправить. Будем работать над этим.

В Магнитогорске при своих болельщиках возьмем реванш», – написал генеральный директор «Салавата» Ринат Баширов в своем телеграм-канале.

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25 комментариев

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вик04
Видимо разные игры смотрели Боширов и я. Хорошего было мало, и такая безнадёга посещает , нет нет да второй год уже
+10
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Костя Кот
могут и в атакующий с 0 забитых
+7
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+7
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salehard
Это Вы называете хорошей игрой? Если не вратарь
+5
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+5
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Фёдор Кузнецов
Где он увидел хорошую игру не знаю, но я увидел как Металлург не выпускал Салават 2,5 периода из зоны, и спокойно мог штук 5 забить если бы не Самонов
+4
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+4
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Уралович
Команды нет. Один вратарь хорош.
+4
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Михаил Барвинский
с таким руководством делать нечего Салавату.... , очень грустно и обидно за родной клуб....
+2
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Dragon10
Ответ sd4fmwrvz8
Баширов уйди пока не поздно уже звонки в регулярке,плоды твоей работы продолжаются
Он что, дурной? Добровольно уходить с распиловочного места.
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Фарит Хайруллин
Ответ salehard
В РБ спорта кроме хоккея не осталось.
И хоккей угробят только бы нахапать
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salehard
Ответ Михаил Барвинский
с таким руководством делать нечего Салавату.... , очень грустно и обидно за родной клуб....
Полностью согласен
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Александр Цикунов
Ответ Костя Кот
могут и в атакующий с 0 забитых
от Салавата одна беготня,рисунка игры нет.
+1
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salehard
Ответ вик04
Видимо разные игры смотрели Боширов и я. Хорошего было мало, и такая безнадёга посещает , нет нет да второй год уже
Нет команды. Думайте! Рыба гниет с головы
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akuna
От Салавата осталось одно название. Раньше могли пошуметь, делать неожиданные результаты, теперь беспросветная стабильность.
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Ачиваков Марат
Чего? Лучше бы вообще не чего не писал - это полная безнадега с конвульсиями в третьем периоде. Который раз 0 шайб, позор.😔
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вик04
Может и может в атакующий хоккей играть, но не всегда хочет играть в него.
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Влад199
Я не пойму я один только вижу что Цулыгин мл 0 с минусом он вообще не тянет на СЮ боюсь ему и место а тропаре не светит
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Влад199
Баширов просто молчи
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sd4fmwrvz8
Баширов уйди пока не поздно уже звонки в регулярке,плоды твоей работы продолжаются
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Сергей Левченко
мы разные матчи похоже смотрели...5 минут в третьем периоде - это не атакующа игра...
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Aleks O
Просто голевая импотенция, а так всё "отлично"! Его лямса покусал. Тоже говорил, что почти прошел Казань в плэй-офф, правда счёт серии был 0:4...
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Ильнур Муллагалиев
СЮ мало бросает, где бразильский хоккей, который был раньше. Раньше был самый забивающей командой. Может вопрос в тренере.
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Bestcapper
По-моему как в прошлом году этот клоун троллил всех с селекцией, так в этом году будет троллить с результативностью....

Который матч, ноль голов, вам не кажется что нужно НАПАДАЮЩЕГО В КОМАНДУ... (про Ливу знаю, можете не писать, лишь бы не второй Хо Сенг)...
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Дмитрий Галкин
Баширов, очевидно, какой-то другой матч смотрел , перепутал , бывает 🤪
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salehard
В РБ спорта кроме хоккея не осталось.
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Влад199
Ответ Александр Цикунов
от Салавата одна беготня,рисунка игры нет.
Поддерживаю но это все вина ТШ
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Мудринич
Еще раз читаю, «в Магнитогорске при своих болельщиках…». То ли лыжи не едут
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