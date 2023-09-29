Гендиректор «Салавата» о 0:1 от «Металлурга»: «Проиграли, но игра была хорошая. Команда может играть в атакующий хоккей. Видно, что нужно исправить, будем работать над этим»
Ринат Баширов отреагировал на поражение «Салавата» от «Металлурга» (0:1).
«Да, проиграли. Но игра была хорошая. Команда может играть в атакующий хоккей.
Видно, что нужно исправить. Будем работать над этим.
В Магнитогорске при своих болельщиках возьмем реванш», – написал генеральный директор «Салавата» Ринат Баширов в своем телеграм-канале.
Который матч, ноль голов, вам не кажется что нужно НАПАДАЮЩЕГО В КОМАНДУ... (про Ливу знаю, можете не писать, лишь бы не второй Хо Сенг)...