Гендиректор «Салавата» о 0:1 от «Металлурга»: «Проиграли, но игра была хорошая. Команда может играть в атакующий хоккей. Видно, что нужно исправить, будем работать над этим»

Ринат Баширов отреагировал на поражение «Салавата» от «Металлурга» (0:1).

«Да, проиграли. Но игра была хорошая. Команда может играть в атакующий хоккей.

Видно, что нужно исправить. Будем работать над этим.

В Магнитогорске при своих болельщиках возьмем реванш», – написал генеральный директор «Салавата» Ринат Баширов в своем телеграм-канале.