Юрий Новиков: «Русская вратарская школа корнями уходит во времена Третьяка. Наш хоккей определил сознание. Заокеанские вратари берут от наших все лучшее»

Юрий Новиков высказался о преимуществах российской вратарской школы.

«Русская вратарская школа корнями уходит в историю, когда очень эффективно использовал «стенку» – падение на бок двумя щитками. Вратари стали по пониманию игры соперника опережать полевых.

В Суперсерии-1972, когда Якушев выбегал на ворота, и вратарь канадцев выходил на него, делал всего одно движение, после чего голкипер становился беззащитным. Наши же вратари всегда держали два варианта: бросок и передачу.

Сейчас игра на щитках стала намного важнее, чем в стойке. Наш хоккей определил сознание наших вратарей. Все в одной цепочке. Мне кажется, что заокеанские вратари, которые тренируются с нашими ребятами, берут от них все лучшее», – считает заслуженный тренер России.