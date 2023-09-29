Юрий Новиков: «Русская вратарская школа корнями уходит во времена Третьяка. Наш хоккей определил сознание. Заокеанские вратари берут от наших все лучшее»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк НХЛ Юрий Новиков суперсерия сборная СССР КХЛ Александр Якушев Хоккей

Юрий Новиков высказался о преимуществах российской вратарской школы.

«Русская вратарская школа корнями уходит в историю, когда Третьяк очень эффективно использовал «стенку» – падение на бок двумя щитками. Вратари стали по пониманию игры соперника опережать полевых.

В Суперсерии-1972, когда Якушев выбегал на ворота, и вратарь канадцев выходил на него, Александр делал всего одно движение, после чего голкипер становился беззащитным. Наши же вратари всегда держали два варианта: бросок и передачу.

Сейчас игра на щитках стала намного важнее, чем в стойке. Наш хоккей определил сознание наших вратарей. Все в одной цепочке. Мне кажется, что заокеанские вратари, которые тренируются с нашими ребятами, берут от них все лучшее», – считает заслуженный тренер России. 

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3 комментария

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Ми Ша
Когда про вас говорят что вы лучшие, это показатель. А когда вы сами про себя, то это попахивает в лучшем случае хвастовством, в худшем … вариантов множество
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Rodgeras
Все берут друг от друга. Мы лучшее от них(не всегда), они лучшее от нас.
+1
0
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migel1205
Ответ Ми Ша
Когда про вас говорят что вы лучшие, это показатель. А когда вы сами про себя, то это попахивает в лучшем случае хвастовством, в худшем … вариантов множество
Действительно,уже и скорости другие, амуниция у вратарей и тем более клюшки у полевых.Лучше бы сказал про Третьяка какой он никудышный управленец.
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