Третьяк – тхэквондистам НАО: «В советском хоккее были выдающиеся личности: Харламов, Якушев, Фирсов. Но в первую очередь они работали на команду, именно там воспитывается человек»

Теги ФХР Владислав Третьяк Валерий Харламов тхэквондо сборная СССР Александр Якушев Анатолий Фирсов Хоккей

Владислав Третьяк встретился с тхэквондистами Ненецкого автономного округа.

Встреча прошла в спортивной школе олимпийского резерва «Труд».

Президент ФХР пришел на тренировку спортсменов и рассказал им, в чем залог побед, подчеркнув важность командного духа.

«Мы были командой, нас назвали «Красная машина». Были в советском хоккее выдающиеся личности, такие как Валерий Харламов, Александр Якушев, Анатолий Фирсов, но все они в первую очередь работали на команду.

Каждый из вас хочет стать чемпионом мира, но вы должны помнить, что именно в команде воспитывается человек. Нельзя забывать про тренировки.

За 21 год я не пропустил ни одной тренировки, мною руководили дисциплина, трудолюбие, выполнение заданий тренера. Помните, что ваша цель – быть лучшим! Стремитесь к этому и побеждайте в честной борьбе, тренируйтесь до седьмого пота. Только вперед, желаю вам удачи!» – сказал Третьяк.

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3 комментария

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Sobachkin
Человек должен быть индивидуально сильным, что и так поднимет общий уровень. А у нас человек часть стада команды, который плывёт по течению....то есть ломается личность
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Дмитрий
Тхэквондо вроде индивидуальный спорт. О какой команде он говорит?
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Александр Рыбаков
селектор "строим катки" переключили на "автонастройка"
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