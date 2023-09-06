Третьяк – тхэквондистам НАО: «В советском хоккее были выдающиеся личности: Харламов, Якушев, Фирсов. Но в первую очередь они работали на команду, именно там воспитывается человек»

Владислав Третьяк встретился с тхэквондистами Ненецкого автономного округа.

Встреча прошла в спортивной школе олимпийского резерва «Труд».

Президент ФХР пришел на тренировку спортсменов и рассказал им, в чем залог побед, подчеркнув важность командного духа.

«Мы были командой, нас назвали «Красная машина». Были в советском хоккее выдающиеся личности, такие как , , , но все они в первую очередь работали на команду.

Каждый из вас хочет стать чемпионом мира, но вы должны помнить, что именно в команде воспитывается человек. Нельзя забывать про тренировки.

За 21 год я не пропустил ни одной тренировки, мною руководили дисциплина, трудолюбие, выполнение заданий тренера. Помните, что ваша цель – быть лучшим! Стремитесь к этому и побеждайте в честной борьбе, тренируйтесь до седьмого пота. Только вперед, желаю вам удачи!» – сказал .