Владислав Третьяк: «Канадцы думали: чтобы русский стал лучшим вратарем мира, ему коммунисты в детстве должны были сломать ноги. Я над ними смеялся»

Владислав Третьяк сказал, что канадцы считали его выходцем из секретной лаборатории.

– Раньше было трудно представить, что россиянин может взять «Везина Трофи» как лучший голкипер НХЛ. Бобровский это сделал два раза. Что это в ваших глазах?

– Вообще до 1972 года считалось, что хорошие хоккейные вратари есть только в . Интересный случай вам расскажу. Когда уже я закончил карьеру, то летел в самолете рейсом AirCanada. И вот канадский пилот пригласил меня в кабину - тогда до 11 сентября это было можно.

Я с ними беседую. Они мне говорят: «Раньше мы даже не думали, что лучшим вратарем мира может быть не канадец. Но теперь все говорят, что лучший в мире – это вы. А правда, что коммунисты приказали в своей секретной лаборатории вырастить вратаря? И когда вас нашли маленьким, то в пять лет вас отвезли в больницу и сломали обе ноги так, что вы садитесь на шпагат и перекрываете весь низ. Так ведь было?»

Я им ответил, что это лишь байка. Но суть в том, что когда я играл, то вратари обычно стояли в стойке. Они не играли в стиле баттерфляй. А я поймал оба стиля, как позже играл . Он был последним в НХЛ, кто играл как я. У меня был и стендап, и баттерфляй. А теперь играют полный баттерфляй.

То есть канадцы раньше думали: чтобы русский стал лучшим вратарем мира, ему коммунисты в детстве должны были ноги сломать. Я над ними смеялся. Но сегодня канадцы легко верят, что русский вратарь может быть лучшим.

Потому что играл я, после меня были хорошие российские голкиперы, а теперь просто бум на наших вратарей, и они защищают честь многих клубов . Это значит, что у нас очень достойная школа, и мы движемся в правильном направлении, – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР.