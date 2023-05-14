Владислав Третьяк: «Канадцы думали: чтобы русский стал лучшим вратарем мира, ему коммунисты в детстве должны были сломать ноги. Я над ними смеялся»

Теги Владислав Третьяк Евгений Набоков Сборная Канады по хоккею НХЛ суперсерия сборная СССР Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк сказал, что канадцы считали его выходцем из секретной лаборатории.

– Раньше было трудно представить, что россиянин может взять «Везина Трофи» как лучший голкипер НХЛ. Бобровский это сделал два раза. Что это в ваших глазах?

– Вообще до 1972 года считалось, что хорошие хоккейные вратари есть только в Канаде. Интересный случай вам расскажу. Когда уже я закончил карьеру, то летел в самолете рейсом AirCanada. И вот канадский пилот пригласил меня в кабину - тогда до 11 сентября это было можно.

Я с ними беседую. Они мне говорят: «Раньше мы даже не думали, что лучшим вратарем мира может быть не канадец. Но теперь все говорят, что лучший в мире – это вы. А правда, что коммунисты приказали в своей секретной лаборатории вырастить вратаря? И когда вас нашли маленьким, то в пять лет вас отвезли в больницу и сломали обе ноги так, что вы садитесь на шпагат и перекрываете весь низ. Так ведь было?»

Я им ответил, что это лишь байка. Но суть в том, что когда я играл, то вратари обычно стояли в стойке. Они не играли в стиле баттерфляй. А я поймал оба стиля, как позже играл Евгений Набоков. Он был последним в НХЛ, кто играл как я. У меня был и стендап, и баттерфляй. А теперь играют полный баттерфляй.

То есть канадцы раньше думали: чтобы русский стал лучшим вратарем мира, ему коммунисты в детстве должны были ноги сломать. Я над ними смеялся. Но сегодня канадцы легко верят, что русский вратарь может быть лучшим.

Потому что играл я, после меня были хорошие российские голкиперы, а теперь просто бум на наших вратарей, и они защищают честь многих клубов НХЛ. Это значит, что у нас очень достойная школа, и мы движемся в правильном направлении, – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР.

23 комментария

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nnp165
Что-то совсем маразмом потянуло.
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DYNAMOLEG
Ответ 42mk@
Пропаганда в обе стороны работает.образы чужих стран создаются в сознании масс искусственно, особенно когда люди не имели шанса создать свое первое впечатление.
"Занавес" отпускали мы, а не они. Это у нас шпионов искали, это от нас люди бежали, а не наоборот.
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АРХАТ
Давным-давно в НХЛ вратарям запрещали садиться на колени при отражении бросков. Клинт Бенедикт хитрил и падал как бы случайно.
"Баттерфляй" на постоянке стал применять вроде Руа
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MosesPray
Ответ DYNAMOLEG
"Занавес" отпускали мы, а не они. Это у нас шпионов искали, это от нас люди бежали, а не наоборот.
"От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике..." - слова Черчилля, если что
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shickana
Коммунисты оказались изощренней - они сломали Владику, и миллионам других, мозги.
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Dooomer
Какой же идиот
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Михаил Майоров
Ответ Krammark1971
Какие глупые канадцы! Ведь этого не могло быть никогда! Потому что СССР - страна добра,счастья и справедливости,а вот в Америке было много несчастных безработных,негров (тоже безработных) и несвободная Анджела Девис... Я так смеялся ...
А я помню случай, когда ради победы хоккеисту сломали ногу. В 1972-м. Кларк – Харламову. Что там говорят про ценности?
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Maxim Vasnechov
Ответ Roman Bolshevik
Сразу видно "эксперта") Занавес изначально опускался именно Западом, дабы предотвратить распространение марксистских идей. Потом он стал взаимным. А про шпионов и побеги вообще смешно. Про Маккартизм в США, видимо, не слышали. Люди, в т.ч. и известные (можете посмотреть их же фильм "Трамбо", например), получали реальные сроки за подозрения в поддержке коммунистических идей. А за каким количеством людей устанавливалась слежка, вставлялись палки в колёса? А ещё есть "демократическая" американская программа выявления и расправы над "подозрительным" COINTELPRO. В либеральной среде такое не рассматривается?
Занавес в СССР существовал с 20х годов, после 37 - стал тотальным. Выпускали из СССР - только при наличии близких родственников за рубежом, либо в командировку. Но только при разрешении спецслужб, даже в дружественные страны.
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Maxim Vasnechov
Ответ MosesPray
"От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике..." - слова Черчилля, если что
Продолжи фразу, и увидишь что Черчилль просто константировал факт. По факту, из СССР выпускали только в особых случаях(железный занавес), ещё с 20х годов. А с 1945 - пространство увеличилось.
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Иван_Флягин
Сейчас Владик переключился исключительно на стенд ап. И у него неплохо получается.
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Krammark1971
Какие глупые канадцы! Ведь этого не могло быть никогда! Потому что СССР - страна добра,счастья и справедливости,а вот в Америке было много несчастных безработных,негров (тоже безработных) и несвободная Анджела Девис... Я так смеялся ...
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MosesPray
Многие до сих пор, примерно, так и думают
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Павел Зарубин
Обычные канадские стереотипы про СССР. У нас, что ли мало было стереотипов про Канаду, например что у канадцев голова из двух половин:)))
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DYNAMOLEG
Можно подумать, что все, поголовно.
Мы сами были виноваты - железный занавес, недостаток информации, пропаганда ненависти...
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Евгений Мешков
Ответ DYNAMOLEG
Можно подумать, что все, поголовно. Мы сами были виноваты - железный занавес, недостаток информации, пропаганда ненависти...
а потом оказалось, что все о чем "врала" советская пропаганда оказалось не враньем
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e1ther - e1ther
Ответ DYNAMOLEG
"Занавес" отпускали мы, а не они. Это у нас шпионов искали, это от нас люди бежали, а не наоборот.
Че серьезно отпускали,не опускали?)и ты уверен что союз) это делал)
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Krammark1971
Ответ Михаил Майоров
А я помню случай, когда ради победы хоккеисту сломали ногу. В 1972-м. Кларк – Харламову. Что там говорят про ценности?
Проклятые капиталисты на все пойдут ради победы...А вообще в хоккее таких случаев вагон с тележкой. Хоккей он такой. Особенно профессиональный.
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