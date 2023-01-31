Третьяк об игре Халла в Суперсерии: «Я только слышал о его броске и не представлял, какой силы он мог быть. Я его телом пытался остановить»

Теги Чикаго Владислав Третьяк Сборная Канады по хоккею НХЛ суперсерия сборная СССР Александр Гусев Бобби Халл Виннипег ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк вспомнил про мощный бросок Бобби Халла.

Член Зала хоккейной славы умер вчера в возрасте 84 лет.

«Я тогда только слышал о его броске и не представлял, какой силы он мог быть. В Суперсерии [1974] в Канаде он забил мне четыре шайбы, и я искал против него противоядие.

Когда я видел, что он передо мной и ждал паса, чтобы бросить сходу, я стал на два-три метра быстро выходить из ворот, специально для этого натачивал коньки. И своим телом пытался остановить его мощный бросок, потому что сложно было с реакцией отразить сходу такой бросок/

Он был не только потрясающе фантастическим хоккеистом, но еще и джентльменом на льду, его любили и наши болельщики. Его «Виннипег» приезжал к нам на турнир на приз «Известий», мы ездили в Японию на товарищеские матчи с ними, играли в Виннипеге.

Никогда никакой грубости от него не было, уважение, у меня и фотографии с ним. Когда я в «Чикаго» был консультантом, всегда общался с ним, он всегда передавал привет [Александру] Гусеву», – сказал президент ФХР.

Умер Бобби Халл. Легенда двух лиг, первым забил больше 50 голов за сезон и начал загибать крюк у клюшки

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий