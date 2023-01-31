Третьяк об игре Халла в Суперсерии: «Я только слышал о его броске и не представлял, какой силы он мог быть. Я его телом пытался остановить»

вспомнил про мощный бросок Бобби Халла.

Член Зала хоккейной славы умер вчера в возрасте 84 лет.

«Я тогда только слышал о его броске и не представлял, какой силы он мог быть. В Суперсерии [1974] в он забил мне четыре шайбы, и я искал против него противоядие.

Когда я видел, что он передо мной и ждал паса, чтобы бросить сходу, я стал на два-три метра быстро выходить из ворот, специально для этого натачивал коньки. И своим телом пытался остановить его мощный бросок, потому что сложно было с реакцией отразить сходу такой бросок/

Он был не только потрясающе фантастическим хоккеистом, но еще и джентльменом на льду, его любили и наши болельщики. Его «Виннипег» приезжал к нам на турнир на приз «Известий», мы ездили в Японию на товарищеские матчи с ними, играли в .

Никогда никакой грубости от него не было, уважение, у меня и фотографии с ним. Когда я в « » был консультантом, всегда общался с ним, он всегда передавал привет [ ] Гусеву», – сказал президент ФХР.

Умер Бобби Халл. Легенда двух лиг, первым забил больше 50 голов за сезон и начал загибать крюк у клюшки