Форвард «Северстали» Вовченко выбыл на 4 недели из-за перелома ладьевидной кости стопы

Теги Северсталь травмы КХЛ Даниил Вовченко Хоккей

Форвард «Северстали» Даниил Вовченко выбыл на 4 недели из-за перелома ноги.

«Шальная шайба, перелом ладьевидной кости 🦴🫤 4 недели и я с вами 🫡» – написал нападающий в телеграм-канале. 

В 7 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ 27-летний Вовченко набрал 2 (0+2) очка. 

В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером череповецкого клуба, забросив 18 шайб в 63 играх регулярного чемпионата при 36 очках.

Фото: телеграм-канал Даниила Вовченко.

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