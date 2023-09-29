Форвард «Северстали» Вовченко выбыл на 4 недели из-за перелома ладьевидной кости стопы

Форвард «Северстали» Даниил Вовченко выбыл на 4 недели из-за перелома ноги.

«Шальная шайба, перелом ладьевидной кости 🦴🫤 4 недели и я с вами 🫡» – написал нападающий в телеграм-канале.

В 7 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ 27-летний набрал 2 (0+2) очка.

В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером череповецкого клуба, забросив 18 шайб в 63 играх регулярного чемпионата при 36 очках.

Фото: телеграм-канал Даниила Вовченко.