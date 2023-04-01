Автоэксперт Попов о штрафе жене Вовченко: «Получается, куплю себе индульгенцию, и вперед, давить пешеходов? Достаточно аморальная история»

Теги Северсталь КХЛ Даниил Вовченко Хоккей

Автоэксперт Дмитрий Попов дал комментарий о штрафе жене хоккеиста, сбившей ребенка.

Ранее супруга форварда «Северстали» Даниила Вовченко сообщила, что получила штраф за непропуск пешехода на пешеходном переходе.

«Чтобы вообще [никакого вреда здоровью] не было, нужно, чтобы контакт носил несущественный характер. А если она (девочка) упала, это уже не «все в порядке», а, скорее всего, легкий вред здоровью – синяки, ссадины, ушибы.

Думаю, при определенной сметливости тех, кто обеспечивал процесс со стороны ответчика, скорее всего, нашли способ сокрыть имеющиеся повреждения – синяки и ссадины, ушибы.

Да, они несущественны – возможно, не был причинен долгосрочный вред здоровью, но [по своему опыту скажу], любая болячка, которую вы получали в детстве – синяк или ссадина, находит потом свое проявление после 50 лет», – сказал Попов.

Автоэксперт назвал желание компенсировать ущерб деньгами «замечательной историей», но «достаточно аморальной».

«Получается, куплю себе индульгенцию, и вперед, давить пешеходов? Откройте мне безлимитный кредит на ДТП?

По видеоряду можно определить скорость, с которой двигается тот или иной объект, потом на основе скорости можно понять кинетическую энергию, которая была погашена при столкновении, – и, соответственно, понять, какие на самом деле [могут быть] характерные повреждения. Но этим должны заниматься специалисты», – отметил Попов.

Инцидент произошел в Череповце. На записи с видеорегистратора видно, как одна машина остановилась, чтобы пропустить девочку, которая переходила дорогу со своим дедушкой. После этого сзади выехал Porsche Macan, который сбил пятиклассницу. Мужчина не пострадал.

Пострадавшую девочку госпитализировали. У ребенка на теле зафиксировали кровоподтек и ссадину. Из постановления суда следует, что экспертиза признала повреждения «не причинившими вред здоровью». Яна Вовченко-Александрова должна будет заплатить штраф.

1 комментарий

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Slanselap
Что интересно наша "главная и самая правдивая хоккейная отечественная журналюга" Шевченко в своем телеграмме сразу стирал сообщения с просьбой осветить инцидент, а то и вовсе банил. Ну а что, ведь не дай Бог Северсталь перестанет на фуршетики приглашать.
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