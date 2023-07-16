Форвард «Северстали» Вовченко поздравил металлургов: «У хоккеистов тоже есть смены, но они быстрее. У нас есть право на ошибку, а у вас – нет»

Теги Северсталь КХЛ Даниил Вовченко Хоккей

Форвард «Северстали» Даниил Вовченко поздравил металлургов с профессиональным праздником.

День металлурга в России отмечается в третье воскресенье июля. 

«Дорогие металлурги! Мне сложно представить какую работу вы проделываете над собой каждый день! Сколько тратите физического труда, сил и эмоций!

У нас тоже есть смены. Но они быстрее. Мы точно также стремимся к высокому результату, но у нас есть право на ошибку, пусть небольшое, но есть, а у вас – нет.

Для меня большая честь надевать на себя свитер ХК «Северсталь»! Выходить на лед и биться за родной город и каждого из вас! С праздником, дорогие металлурги! Ждем вас на хоккее!» – написал нападающий в своем телеграм-канале. 

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