Жена Вовченко, сбившая ребенка на переходе, получила штраф: «Дело закрыто. Так как я не причинила вреда здоровью, то судить меня не будут – не за что»

Сбившей ребенка на пешеходном переходе жене хоккеиста « » назначили штраф.

Об этом супруга форварда сообщила в видеообращении.

«Дело закрыто. Мне дали штраф за непропуск пешехода на пешеходном переходе.

Так как я не причинила никакого вреда здоровью, то судить меня не будут – не за что», – приводит слова Яны Вовченко-Александровой «Блокнот».

Инцидент произошел в Череповце. На записи с видеорегистратора видно, как одна машина остановилась, чтобы пропустить девочку, которая переходила дорогу со своим дедушкой. После этого сзади выехал Porsche Macan, который сбил пятиклассницу. Мужчина не пострадал.

Пострадавшую девочку госпитализировали. У ребенка на теле зафиксировали кровоподтек и ссадину, предположения о черепно-мозговой травме не подтвердились.

Из постановления суда следует, что экспертиза признала повреждения «не причинившими вред здоровью». Вовченко-Александрова должна будет заплатить не более 2,5 тысяч рублей.

Она отметила, что по закону моральная компенсация ребенку не положена, но пообещала, что возместит потерпевшей моральный вред, так как «ребенок переживал, страдал».

Отмечается, что девушка до сих пор не вышла на связь с родителями девочки.

Вовченко о ДТП с участием его жены: «С ребенком все в порядке, обошлось без переломов и серьезных травм. Окажем любую помощь»