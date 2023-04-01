Жена Вовченко, сбившая ребенка на переходе, получила штраф: «Дело закрыто. Так как я не причинила вреда здоровью, то судить меня не будут – не за что»

Теги Северсталь происшествия КХЛ девушки и спорт Даниил Вовченко Хоккей

Сбившей ребенка на пешеходном переходе жене хоккеиста «Северстали» назначили штраф.

Об этом супруга форварда Даниила Вовченко сообщила в видеообращении.

«Дело закрыто. Мне дали штраф за непропуск пешехода на пешеходном переходе.

Так как я не причинила никакого вреда здоровью, то судить меня не будут – не за что», – приводит слова Яны Вовченко-Александровой «Блокнот».

Инцидент произошел в Череповце. На записи с видеорегистратора видно, как одна машина остановилась, чтобы пропустить девочку, которая переходила дорогу со своим дедушкой. После этого сзади выехал Porsche Macan, который сбил пятиклассницу. Мужчина не пострадал.

Пострадавшую девочку госпитализировали. У ребенка на теле зафиксировали кровоподтек и ссадину, предположения о черепно-мозговой травме не подтвердились.

Из постановления суда следует, что экспертиза признала повреждения «не причинившими вред здоровью». Вовченко-Александрова должна будет заплатить не более 2,5 тысяч рублей.

Она отметила, что по закону моральная компенсация ребенку не положена, но пообещала, что возместит потерпевшей моральный вред, так как «ребенок переживал, страдал».

Отмечается, что девушка до сих пор не вышла на связь с родителями девочки. 

Вовченко о ДТП с участием его жены: «С ребенком все в порядке, обошлось без переломов и серьезных травм. Окажем любую помощь»

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43 комментария

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Александр Морозов
Пока за подобные деяния родственники и. друщья постралавших не будут мстить, подобное будет иметь место. (с)
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Гекдениз Кардениз
Постановлением суда решено что ребенок был в стельку пьян , а дедушка вел внучку до дома
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Виктор Войнов
А жаль, что плохо наказали
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Руслан Диниев
Ответ Ernest91
Она пишет, что ей дали штраф за не пропуск пешехода, хотя она пешехода сбила, а не "не пропустила". Видимо даже права не отберут, а у такой их забрать стоило бы пожизненно.
сбила, задела, коснулась, толкнула для судмедэкспертизы обычные слова, которые ничего не значат. Они оценивают причинение вреда здоровью. Если вреда здоровью нет: лёгкий/средний/тяжкий/смерть, следователь и дознаватель отказывают в возбуждении уголовного дела. Это административка. И штраф это тоже вид административного наказания, представляете?
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Дмитрий Керпатенко
Ответ Coup Fx
Остается только надеяться на психологические проблемы, оставшиеся у жены вовченко, что они не дадут ей спать спокойно.
ты серьёзно?, после того что она выше сказала, я уверен, спать она будет гораздо лучше чем ты), потому что абсолютно наплевать
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Block shot
Тормозить ногами надо, а не головой!
Сначала машину купят, потом — права)
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T.T.
Алкоголь то в крови ребенка хоть нашли?
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serious fan
Никакой интриги не было. На следующий день после ДТП спокойно ездила по дорогам города.
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cyberbob
Ответ Ебздрогыч
А был бы обычный работяга - впаяли бы срок. А тут типа элита региональная, дело можно закрывать. Хотя, судя по видео, дамочку на пушечный выстрел нельзя к управлению автомобилем подпускать
ну ерунды то откровенной не пишите. За что впаяли бы срок работяге? За какое преступление?
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Спартак на месте
Ответ Ебздрогыч
А был бы обычный работяга - впаяли бы срок. А тут типа элита региональная, дело можно закрывать. Хотя, судя по видео, дамочку на пушечный выстрел нельзя к управлению автомобилем подпускать
можете привести примеры подобных судебных решений?
где мужик кого-то слегка сбил без последствий для здоровья и сел в тюрьму
Или вы это из головы придумали?
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тон
Не тут пишем, а заявку в следственный комитет. Чтоб проверили и судмедэкспертизу и суд. Завалить заявками. Чтоб зассали и посадили шлюху.
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Adeen
Ответ Ебздрогыч
А был бы обычный работяга - впаяли бы срок. А тут типа элита региональная, дело можно закрывать. Хотя, судя по видео, дамочку на пушечный выстрел нельзя к управлению автомобилем подпускать
Не впаяли бы. Но наказание было бы. Прав лишили бы, штраф большой, возмещение.
Ей просто пипец, как повезло, что краем задела и существенных повреждений не нанесла.
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Atsuktuvas
А если найдут у ребенка украинские корни - еще медаль вручат.
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dimitrii36
Ответ molot p
прав лишать как минимум надо за такое
так "тварь" ли оная дрожащая, али право имеет
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VMX1389
Ответ Виталий Желтоусов
Вот таков закон наш.
Закон — что дышло: куда повернёшь — туда и вышло
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RWMen
Эту мартышку нужно прав лишить, а она по-сути вообще никак не пострадала, даже финансово....
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molot p
прав лишать как минимум надо за такое
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dimitrii36
Ответ Ernest91
Она пишет, что ей дали штраф за не пропуск пешехода, хотя она пешехода сбила, а не "не пропустила". Видимо даже права не отберут, а у такой их забрать стоило бы пожизненно.
как можно забрать права, если не забрали машину, в данном случае две позиции взаимосвязаны, общество камнями не забросает, означает, что имеет право жить
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Ernest91
Ответ Руслан Диниев
Судмедэксперт не установил наличие даже лёгкого вреда здоровью и это типичная административка. Или её что, на Колыму надо сослать только потому что она жена хоккеиста? Вы хоть соизмеряйте тяжесть причиненного вреда и наказание или плюсики не пахнут?
Она пишет, что ей дали штраф за не пропуск пешехода, хотя она пешехода сбила, а не "не пропустила". Видимо даже права не отберут, а у такой их забрать стоило бы пожизненно.
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Giorgi Gio
Сбила на пешеходе, это значит не пропустила. Какая разница серьезную травму получила или нет, когда сбила как можно выписать штраф как не пропуск пешехода
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Anatolii
"..но пообещала, что возместит потерпевшей моральный вред"

Обещать - не значит возмещать
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tyuiop tyuiop
Ответ Игорь Новиков
Задавит (убьет) - тогда приходите.
та просто доплатила бы больше
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dimitrii36
Ответ tyuiop tyuiop
ну, ребенка не посадили, штраф за царапины машины не взяли, уже хорошо
так и у неё гранату не отобрали, так что один - один
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tyuiop tyuiop
ну, ребенка не посадили, штраф за царапины машины не взяли, уже хорошо
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Anatolii
Ответ Ебздрогыч
А был бы обычный работяга - впаяли бы срок. А тут типа элита региональная, дело можно закрывать. Хотя, судя по видео, дамочку на пушечный выстрел нельзя к управлению автомобилем подпускать
Был бы мужчина - впаяли бы срок
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