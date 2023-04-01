Автоюрист о том, что жену Вовченко, сбившую ребенка, оштрафовали: «Надо разделять эмоции и закон. В случае непричинения вреда здоровью лишение прав не назначается»
Автоюрист высказался о том, что жене хоккеиста, сбившей ребенка на переходе, назначили штраф.
Ранее супруга форварда «Северстали» Даниила Вовченко сообщила, что получила штраф за непропуск пешехода на пешеходном переходе.
«Надо разделять эмоции и закон. У нас действительно в действующем законодательстве предусмотрено, что в случае непричинения вреда здоровью какой-либо степени тяжести лишение прав либо штраф не назначается, назначается только общий состав.
В данном случае это статья 12.18, то есть непредоставление преимущества в движении пешеходам», – сказал Лев Воропаев.
Согласно статье 12.18 Кодекса по административных правонарушениях, за непропуск пешехода, имеющего преимущество движения, придется заплатить от 1500 до 2500 рублей.
Инцидент произошел в Череповце. На записи с видеорегистратора видно, как одна машина остановилась, чтобы пропустить девочку, которая переходила дорогу со своим дедушкой. После этого сзади выехал Porsche Macan, который сбил пятиклассницу. Мужчина не пострадал.
Пострадавшую девочку госпитализировали. У ребенка на теле зафиксировали кровоподтек и ссадину. Из постановления суда следует, что экспертиза признала повреждения «не причинившими вред здоровью». Яна Вовченко-Александрова должна будет заплатить штраф.
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