Фетисов об условиях МОК: «Они неприемлемы. Бах не существует для меня как президент, он попирает все, что создано поколениями. Де Кубертен говорил: спорт – мост для разрешения конфликтов»

Теги Вячеслав Фетисов МОК Станислав Поздняков ОКР Государственная дума КХЛ Томас Бах Париж-2024 Политика Спорт-Экспресс Пьер де Кубертен Хоккей

Вячеслав Фетисов сообщил, что Томас Бах не существует для него как президент МОК.

Депутат Госдумы отреагировал на слова Станислава Позднякова о требованиях Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска россиян на Олимпиаду в Париже.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков заявил о неприемлемости подписания деклараций: «Если человек подписывается, он оформляет, по большому счету, отречение от своей страны»

Напомним, МОК рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Спортсмены, которые принимали решение участвовать в прошлых Олимпиадах, ни в чем не были виноваты. Ситуация поменялась с момента начала СВО. Это достаточно большой промежуток.

Конечно, обидно за ребят, которые готовились к Олимпиадам. Надеюсь, решение будет в пользу разума, спорта и его принципов. Но решение о принятии ограничений сложно воспринимать. Я говорил в свое время, чтобы мы сразу определили: возвращение в олимпийское движение только с флагом и гимном, чтобы не было инсинуаций и разных разводок, что они сначала примут одно, а потом другое.

Не знаю, какие там новые дополнительные условия, но они неприемлемы в этой ситуации.

Касаемо Баха... Он не существует для меня как президент МОК. Он сам олимпийский чемпион, который, по сути дела, своими решениями попирает все, что создано не им, а многими поколениями в непростые для мира времена.

Олимпийское движение считалось символом единения, спортивного принципа. Пьер де Кубертен говорил, что спорт – мост для разрешения конфликтов. Это возможность общения, и, конечно, это все на самом деле меняет смысл этой организации.

Здесь надо подумать о том, что, скорее всего, она не соответствует тем принципам, которые сделали Олимпийские игры самым смотрибельным спортивным мероприятием», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

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10 комментариев

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Jedef
"который, по сути дела, своими решениями попирает все, что создано не им, а многими поколениями"

148% база. Увы, с адресатом только Славка промахнулся
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Ебздрогыч
Сейчас президент опять скажет, что надо ехать, и Славик будет переобуваться, но ему привычно, не в первый раз
+5
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banchik1
Бедный Бах, как он это переживет((
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учись упорно
Пусть левое полушарие мозга не знает что делает правое
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Veles3101
Де Кубертена конечно не стоило сюда пихать. Кубертен обращался к Гитлеру "Ваше превосходительство" , поддерживал нацистскую партию и активно бойкотировал участие СССР. Такой себе пример
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catcher69
слава кубертен...
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Биомеханоид
- Алё, Бах? Ты не существуешь для меня
- Но ты же сам...
- Всё, пока
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Doctor V
«Спортсмены, которые принимали решение участвовать в прошлых Олимпиадах, ни в чем не были виноваты. - А в чём они сейчас виноваты?
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catcher69
Ответ Ебздрогыч
Сейчас президент опять скажет, что надо ехать, и Славик будет переобуваться, но ему привычно, не в первый раз
дк ещё жы целый год....))))))))))))
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