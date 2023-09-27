Поздняков о нейтральном статусе: «Если человек подписывается, он оформляет отречение от своей страны»

Станислав Поздняков сказал о неприемлемости подписания деклараций.

— Какие условия в декларациях для допуска на соревнования наших спортсменов лично вы считаете абсолютно неприемлемыми?

— Абсолютно неприемлемыми считаю вообще любые формы деклараций. С моей точки зрения, идея основателя олимпийского движения барона де Кубертена была в том, чтобы соревнования проходили в абсолютно мирном русле и давали всем участникам равные возможности, которые предполагают в том числе свободный доступ к стартам без подписания каких-либо документов.

Поэтому считаю, что подписание любой бумаги, которую предлагает Международная спортивная федерация или на которой настаивает Международный олимпийский комитет, является стратегической ошибкой этих организаций и абсолютно неприемлемо.

— И тем не менее перенесемся из идеального мира в нынешний. На какие условия мы точно скажем «нет»?

— Никакого подписания ни по каким условиям. Если человек подписывается, он оформляет, по большому счету, отречение от своей страны. В рекомендациях сказано: нейтральный атлет не должен ассоциироваться не только со своей страной, но и с национальным флагом, гимном, национальным олимпийским комитетом и национальной спортивной федерацией.

На мой взгляд, подписывая документы в такой формулировке, спортсмен теряет свою идентичность с Россией. Я с огромным уважением отношусь к труду спортсменов и понимаю, что некоторые из них будут подписывать документы подобного рода и уже подписывают. Но принять это по-человечески не могу. Могу лишь предупредить, объяснить по возможности, на что это может повлиять, какие возникнут последствия.

У тех, кто готовил подобного рода документ, задача проста — раздробить российское спортивное сообщество. Это всегда было стратегической задачей всех наших недоброжелателей — привнести раскол в Россию, будь то отдельная территория, народы...

Обратите внимание, на кого в первую очередь был обрушен удар, кого не допустили даже со всеми возможными подписями — спортсменов армейских, динамовских клубов. То есть тех, кто с точки зрения Запада имеет более твердую гражданскую позицию. А еще отрубили командные виды спорта, где внести разобщенность между спортсменами гораздо сложнее благодаря сплоченности и личным связям, дисциплине.

Главная задача любого НОК — не только участие в мероприятиях, но и пропаганда истинных, незыблемых ценностей олимпизма. Это не пустые слова. Это как раз о том, что именно сейчас происходит и на что направлены в действительности все эти критерии и рекомендации. Будем и дальше на постоянной основе вести работу со спортсменами, объяснять, чем все это грозит.

В настоящий момент у них могут возникнуть сложности с финансированием, потому что формально МОК запретил нам выделять средства на подготовку нейтральных спортсменов. Дальше эти атлеты попадают в некую команду беженцев без возможности участвовать в национальных соревнованиях, ведь чемпионат России проводит национальная федерация, с которой спортсмены не могут ассоциироваться, – сказал глава Олимпийского комитета России ( ).

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит

Российским спортсменам безразлична Олимпиада. Решается их судьба – а они даже не задают вопросов

Поздняков говорит, что России запретили финансировать тех, кто поедет в Париж-2024 в нейтральном статусе. Это не так!