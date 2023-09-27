Поздняков о нейтральном статусе: «Если человек подписывается, он оформляет отречение от своей страны»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 деньги Легкая атлетика

Станислав Поздняков сказал о неприемлемости подписания деклараций.

— Какие условия в декларациях для допуска на соревнования наших спортсменов лично вы считаете абсолютно неприемлемыми?

— Абсолютно неприемлемыми считаю вообще любые формы деклараций. С моей точки зрения, идея основателя олимпийского движения барона де Кубертена была в том, чтобы соревнования проходили в абсолютно мирном русле и давали всем участникам равные возможности, которые предполагают в том числе свободный доступ к стартам без подписания каких-либо документов.

Поэтому считаю, что подписание любой бумаги, которую предлагает Международная спортивная федерация или на которой настаивает Международный олимпийский комитет, является стратегической ошибкой этих организаций и абсолютно неприемлемо.

— И тем не менее перенесемся из идеального мира в нынешний. На какие условия мы точно скажем «нет»?

— Никакого подписания ни по каким условиям. Если человек подписывается, он оформляет, по большому счету, отречение от своей страны. В рекомендациях сказано: нейтральный атлет не должен ассоциироваться не только со своей страной, но и с национальным флагом, гимном, национальным олимпийским комитетом и национальной спортивной федерацией.

На мой взгляд, подписывая документы в такой формулировке, спортсмен теряет свою идентичность с Россией. Я с огромным уважением отношусь к труду спортсменов и понимаю, что некоторые из них будут подписывать документы подобного рода и уже подписывают. Но принять это по-человечески не могу. Могу лишь предупредить, объяснить по возможности, на что это может повлиять, какие возникнут последствия.

У тех, кто готовил подобного рода документ, задача проста — раздробить российское спортивное сообщество. Это всегда было стратегической задачей всех наших недоброжелателей — привнести раскол в Россию, будь то отдельная территория, народы...

Обратите внимание, на кого в первую очередь был обрушен удар, кого не допустили даже со всеми возможными подписями — спортсменов армейских, динамовских клубов. То есть тех, кто с точки зрения Запада имеет более твердую гражданскую позицию. А еще отрубили командные виды спорта, где внести разобщенность между спортсменами гораздо сложнее благодаря сплоченности и личным связям, дисциплине.

Главная задача любого НОК — не только участие в мероприятиях, но и пропаганда истинных, незыблемых ценностей олимпизма. Это не пустые слова. Это как раз о том, что именно сейчас происходит и на что направлены в действительности все эти критерии и рекомендации. Будем и дальше на постоянной основе вести работу со спортсменами, объяснять, чем все это грозит.

В настоящий момент у них могут возникнуть сложности с финансированием, потому что формально МОК запретил нам выделять средства на подготовку нейтральных спортсменов. Дальше эти атлеты попадают в некую команду беженцев без возможности участвовать в национальных соревнованиях, ведь чемпионат России проводит национальная федерация, с которой спортсмены не могут ассоциироваться, – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР).

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит

Российским спортсменам безразлична Олимпиада. Решается их судьба – а они даже не задают вопросов

Поздняков говорит, что России запретили финансировать тех, кто поедет в Париж-2024 в нейтральном статусе. Это не так!

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30 комментариев

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Александр Апофис
Австралопитек
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RusVector
В общем не поедем никуда! А кто поедет - сделают сразу врагом народа! Ясно, понятно ...
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Viks
«Если человек подписывается, он оформляет отречение от своей страны» --- Ахренеть! Что у них всех с головушкой?
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Olga.t
Поздняков, как президент ОКР, показал свою несостоятельность в защите
российского спорта. Он не сумел провести ни содержательных переговоров с МОК, ни каких-либо смягчений позиции и т.д.

И теперь рвёт на груди рубаху и требует, чтобы молодые спортсмены сидели дома и даже не вздумали мечтать об Олимпиаде.
Шпарит лозунгами и затертыми штампами, навешивает ярлыки "предателей".
Отвратительно!
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Greenwhite
"Лично я никогда не был в такой ситуации, поэтому не имею никакого права давать людям советы и тем более их осуждать". Интересно, скажет ли кто-нибудь из бывших спортсменов такую фразу?))
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Николай Козлов
Еще один невероятно принципиальный за чужой счет.
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Melnikov1968
Я тоже не могу по-человечески понять высказывания Матыцина, Журовой, Валуева, Пескова, Родниной. Ну и что? Они продолжают нести такую дичь, которая здравому человеку даже в голову не придёт, не говоря о том, что он может это произнести.
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bellyashe
в какой момент они все настолько выжили из ума?)
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Адепт Суперлиги
Вот уж действительно, на спортивном сообществе вся страна держится и ее боевой дух, что если его раздробить, то всё рухнет. Так и вижу, как заводчане из Удмуртии встают с мыслями об Камилочке Валиевой и её допинг-проблемах.
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milan_lia
Ответ Дима Сысаль
Не мучайте спортсменов ! Дайте выступать на международных соревнования, это дело из жизни. Хоть в каком угодно статусе. С ума сходят с этим «предательством» родины .
интересно, а считается ли предательством наличие второго гражданства у наших чиновников? Наличие кровных родственников на Западе?
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Анатолий Magicbrain
А вы точно глава окр, а не председатель полевой тройки судей в 37м году?
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brig_Mercury
То есть когда коллективно ехали на ОИ с кольцами вместо флага РФ и без упоминания страны и гимна - это было нормально. А когда спортсмен сам приинимает решение - это отречение от атрибутов государства, то есть от страны? Л-логика.
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Дима Сысаль
Не мучайте спортсменов ! Дайте выступать на международных соревнования, это дело из жизни. Хоть в каком угодно статусе. С ума сходят с этим «предательством» родины .
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Spartachh
Логика железная. Если ты спортсмен и хочешь поехать на международные соревнования - ты предатель.
А если ты поедешь на войну и погибнешь - ты герой. Если не погибнешь, а просто будешь там убивать других людей, то тоже герой.

К какому выбору подстегивают мужчины в галстуках? О какой системе в стране идет речь?
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Дима Сысаль
Ответ milan_lia
интересно, а считается ли предательством наличие второго гражданства у наших чиновников? Наличие кровных родственников на Западе?
Конечно нет ! Это другое же совсем. У нас зато комментариев не дают по видео где ребенок одно руководителя субъекта избивает человека который не может дать сдачи.
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Джанлука Нальюка
Какое пафосное заявление. Государство не равно страна.
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Джульетта
То есть и борцы тоже ? Раз они все хором решили выступать ( правильно решили кстати ), или от них отдельно МОК подписанные декларации требовать не будет?
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Железная Леди
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Ответ Viks
«Если человек подписывается, он оформляет отречение от своей страны» --- Ахренеть! Что у них всех с головушкой?
может они закон такой тайно приняли, или конституцию переписали?
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Меган Лайф
Ответ maripous
И не подписывая тоже. Сам статус нейтральности уже предполагает отречение от страны и армии. Поэтому согласившиеся на него ради своих шкурных интересов уже предатели. Это не наши спортсмены и не наш спорт. А вообще, я бы усилила сейчас допинг контроль всех этих навсесогласных. Наверняка что то там можно найти. И провести показательную порку. А то совсем оборзели.
То есть если они "за нас" то допинг можно? Или вы предлагаете совершить преступление и "подкинуть"?
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Давай Так
Ответ Адепт Суперлиги
Вот уж действительно, на спортивном сообществе вся страна держится и ее боевой дух, что если его раздробить, то всё рухнет. Так и вижу, как заводчане из Удмуртии встают с мыслями об Камилочке Валиевой и её допинг-проблемах.
"Он с именем этим ложится и с именем этим встает."
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Arraches
Столько разговоров о подписывании каких то бумаг , но нигде не приведен образец этого « отречения «, под каким текстом спортсмен должен ставить свою подпись ..
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Железная Леди
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Почему-то грустно после слов Познякова, никакого подъема.
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Viks
Учитель физкультуры подполковник Поздняков сейчас никому не нужен, вообще. Поэтому выпрыгивает из штанов.
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арап Петра Великого
Зачем приравнивать правящий режим к Родине?
Сколько разговоров про какую-то бумагу, которую подписывают, а самого текста никто, никогда не видел...
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Jefri AG
Теннисисты ведь подписали в этом году для участия на Уимблдоне и что-то никто особо не гнал на них по этому поводу. Или это другое?
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