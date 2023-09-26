Фетисов о ЦСКА: «Надеемся, что армейцы станут чемпионами 13 раз кряду. С Федоровым общаемся, впереди долгий сезон»

Теги ЦСКА Вячеслав Фетисов Сергей Федоров Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов надеется, что ЦСКА выиграет чемпионство 13 раз подряд.

Московский клуб набрал 9 очков в 10 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. 

«Непросто выигрывать Кубок Гагарина два года подряд. Команде очень сложно все это переварить, поздний отпуск. Будем надеяться, что Сергей Федоров справится со всеми сложностями.

Я играл в команде, которая 13 раз подряд выигрывала чемпионат страны. Опыт есть, с Сергеем общаемся.

Так что надеемся, что армейцы смогут стать чемпионами 13 раз кряду. Впереди долгий сезон», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы. 

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
invincible
А я надеюсь, что нет.
Верю в сказку и Торпедо НН!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maxhonda
Если б человек желал развития и популяризации отечественного чемпионата, то не желал бы чемпионства какому-либо клубу 13 раз подряд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий