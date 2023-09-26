Фетисов о ЦСКА: «Надеемся, что армейцы станут чемпионами 13 раз кряду. С Федоровым общаемся, впереди долгий сезон»

Вячеслав Фетисов надеется, что ЦСКА выиграет чемпионство 13 раз подряд.

Московский клуб набрал 9 очков в 10 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает 8-е место в таблице Западной конференции.

«Непросто выигрывать два года подряд. Команде очень сложно все это переварить, поздний отпуск. Будем надеяться, что справится со всеми сложностями.

Я играл в команде, которая 13 раз подряд выигрывала чемпионат страны. Опыт есть, с Сергеем общаемся.

Так что надеемся, что армейцы смогут стать чемпионами 13 раз кряду. Впереди долгий сезон», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы.