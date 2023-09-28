Никитин о 3:1 с «Автомобилистом»: «Локомотив» заслужил характером победу»

Игорь Никитин оценил победу «Локомотива» над «Автомобилистом» (3:1) в КХЛ.

«Мы сказали ребятам, что команда, которая долгое время была нам не по зубам, должна послужить мотивацией, а не оправданием. Ребята — молодчики, приняли это к сердцу. Думаю, заслужили своим вниманием и характером победу.

У Тесанова есть главное качество — мужское начало. Это и на лавке передается ребятам. Такая энергетика должна быть в команде. Хочется пожелать ему внутренней гармонии как хоккеисту. Партнеры ему в этом помогают.

Алексеев в прошлых встречах много играл, мы дали ему отдохнуть, а также предоставили время другим ребятам. Я думаю, сам сильно переживает. Нужно отпустить ситуацию. У всех есть полосы, когда все валится из рук. Нужно верить в себя, отдаваться на сто процентов игре. Я думаю, все образуется. Партнеры должны ему в этом помочь», – сказал главный тренер « ».