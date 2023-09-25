«Локомотив» победил «Металлург» – 4:1. Команда Никитина выиграла 7 из 10 матчей в сезоне

«Локомотив» выиграл пять из шести последних матчей в КХЛ.

Команда тренера обыграла « » (4:1) в игре Фонбет чемпионата .

« » ранее дважды победил «Куньлунь» (2:1 и 4:0), обыграл ЦСКА (2:1) и минское «Динамо» (4:1), но уступил ЦСКА (1:2).

В общей сложности «Локомотив» одержал семь побед в десяти матчах текущего регулярного чемпионата.

Команда находится на третьем место в таблице Западной конференции, набрав 14 очков.