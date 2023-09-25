«Локомотив» победил «Металлург» – 4:1. Команда Никитина выиграла 7 из 10 матчей в сезоне

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин КХЛ Хоккей

«Локомотив» выиграл пять из шести последних матчей в КХЛ.

Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Металлург» (4:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Локомотив» ранее дважды победил «Куньлунь» (2:1 и 4:0), обыграл ЦСКА (2:1) и минское «Динамо» (4:1), но уступил ЦСКА (1:2).

В общей сложности «Локомотив» одержал семь побед в десяти матчах текущего регулярного чемпионата.

Команда находится на третьем место в таблице Западной конференции, набрав 14 очков.

5 комментариев

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Latygiev
Браво, Локо!
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Евгений Исаев
Локомотив, с победой! Так держать!)))
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Эдмонд
я так и не понял, шайбу на 19.59 третьего периода засчитали?
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Евгений Исаев
Кто знает - что хоть за корреспондент на Арене?
Один был картавый, другой - гнусавый, а этот вообще, как из сельсовета прибыл. Может девчушку какую найдут?)))
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Евгений Исаев
Ответ Эдмонд
я так и не понял, шайбу на 19.59 третьего периода засчитали?
Хрен знает... Но ДО неё Локомотив выигрывал со счётом 3-1, официально матч закончился победой Локомотива со счётом 4-1... Вот и думай сам, а мне некогда))))
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