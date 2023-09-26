Никитин о 4:1 с «Металлургом»: «Меньшинство позволило «Локомотиву» победить. Такие матчи тоже надо уметь выигрывать»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин КХЛ Иван Чехович Степан Никулин Дмитрий Симашев Даниил Бут Хоккей

Игорь Никитин оценил победу «Локомотива» над «Металлургом» (4:1) в КХЛ.

«Ребята сами отметили в раздевалке, что меньшинство позволило победить. Я думаю, болельщики оценили усилия. Такие матчи тоже надо уметь выигрывать.

Молодые игроки в составе — это определенная оценка их уровня. Бут и Симашев — парни талантливые однозначно. Что есть и у одного, и у другого: они не боятся играть. Это качество, которому не научишь.

У Даньки [Бута] хорошие партнеры, взрослые ребята, которые помогут и подстрахуют. У Симы [Симашева]  — тоже, Береглазов с ним как дядька. Все молодые так начинали. Надеемся, что они не просто вырастут, а помогут команде.

Никулин через пару недель начнет тренироваться. Чехович готовится к следующей игре», – сказал главный тренер «Локомотива».

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