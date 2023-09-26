Никитин о 4:1 с «Металлургом»: «Меньшинство позволило «Локомотиву» победить. Такие матчи тоже надо уметь выигрывать»

Игорь Никитин оценил победу «Локомотива» над «Металлургом» (4:1) в КХЛ.

«Ребята сами отметили в раздевалке, что меньшинство позволило победить. Я думаю, болельщики оценили усилия. Такие матчи тоже надо уметь выигрывать.

Молодые игроки в составе — это определенная оценка их уровня. Бут и — парни талантливые однозначно. Что есть и у одного, и у другого: они не боятся играть. Это качество, которому не научишь.

У Даньки [ ] хорошие партнеры, взрослые ребята, которые помогут и подстрахуют. У Симы [Симашева] — тоже, Береглазов с ним как дядька. Все молодые так начинали. Надеемся, что они не просто вырастут, а помогут команде.

Никулин через пару недель начнет тренироваться. Чехович готовится к следующей игре», – сказал главный тренер « ».