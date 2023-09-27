«Силаев обрастет мышцами, будет ходячий тираннозавр. Мне страшно за соперников, которые столкнутся с ним на площадке». Генменеджер «Торпедо» о 17-летнем игроке

Генменеджер «Торпедо» поделился мнением о защитнике Антоне Силаеве.

– У вас играют два масочника: в первой тройке – форвард Никита Артамонов, во второй паре – защитник Антон Силаев. Обоим по 17 лет.

– Не один год строился в «Торпедо» этот фундамент. Артамонов пришел в прошлом сезоне, и это была хорошая сделка. И это огромный плюс, что в Нижнем Новгороде талантливые ребята играют не просто на уровне города или региона – они талантливы по уровню России.

Силаев же был известным игроком по юношам. У многих почему-то он вызывает удивление. Но ведь человек тоже в прошлом году выиграл Кубок Харламова. В первом же сезоне в МХЛ он играл в первой паре.

– Когда в НХЛ появляется двухметровый подвижный защитник, его сразу же высоко берут на драфте. А почему вокруг Силаева пока нет такого ажиотажа за океаном?

– Немного зная принципы НХЛ, я понимаю, что одни клубы ищут больших ребят. Это считается самый олдскул, такой аморфный скаутинг перед драфтом. А кто-то, наоборот, ищет таланты.

И по Антону – действительно, у него выдающиеся физические данные. Вот сейчас он окрепнет, еще обрастет мышцами, позанимается ОФП. И будет у нас ходячий тирекс-тираннозавр. Мне страшно за соперников, которые столкнутся с ним на площадке! – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

Демидов – 3-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от Боба Маккензи, Силаев – 9-й, Чернышов – 12-й