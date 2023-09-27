Защитники «Торпедо» 20 секунд пассивно делали передачи в своей зоне без продвижения. Ларионов сказал: «Если соперник не атакует, нам нет смысла делать ошибки»

Теги Витязь Торпедо видео Игорь Ларионов КХЛ Даниил Бокун Богдан Конюшков Хоккей

Игорь Ларионов объяснил, почему игроки «Торпедо» делали перепас без продвижения.

«Торпедо» победило «Витязь» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

На 13-й минуте в третьем периоде при счете 4:1 произошел следующий эпизод: защитники нижегородцев Богдан Конюшков и Даниил Бокун в течение 20 секунд делали друг другу передачи в своей зоне, находясь на одном месте, без катания и какого-либо продвижения вперед – хоккеисты «Витязя» их не прессинговали.

– В третьем периоде был момент, когда защитники «Торпедо» сделали 10-15 передач в своей зоне, не продвигаясь вперед. Это элемент тренерского кода или чем это можно объяснить?

– Это элемент той игры, зрелищности, которую мы хотим показывать для того, чтобы команда, которая проигрывает матч, играла более для болельщиков, пыталась спасти игру.

Смысл нам атаковать, когда ты ведешь в три-четыре шайбы? Мы хотим, чтобы игра продолжалась все три периода и давала удовольствием людям, которые пришли на матч.

Поэтому мы просили: если команда играет в обороне, не атакует, то нам нет смысла делать ошибки.

Ребята играли в пас для того, чтобы каким-то образом вынудить соперника идти атаковать, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов на пресс-конфернции.

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9 комментариев

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FinishedBreakfast
Ответ Dundee
Я просто удивляюсь, что это, для такой хоккейной державы, стало главной новостью. В кого мы на хрен, превратились.
почему главной? это одна из новостей в ленте. в НХЛ это тоже было бы новостью
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Vanya Stepin
Ответ FinishedBreakfast
В чём логика? Он говорит про зрелище и атакующий хоккей, при этом это его игроки, владея шайбой, не шли в атаку. Если ты такой атакующий гений, ну иди и взламывай оборону. Много удовольствия вы людям принесли этими передачами в своей зоне?
Странный хейт, торпедо поугарали этими передачами над витязью, как раз они и взломали оборону этой команды,таблицу гляньте
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Al561
красавцы, повеселили публику и заставили соперника понюхать свои засратые штаны)))
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Hgg Hhg
Ответ FinishedBreakfast
В чём логика? Он говорит про зрелище и атакующий хоккей, при этом это его игроки, владея шайбой, не шли в атаку. Если ты такой атакующий гений, ну иди и взламывай оборону. Много удовольствия вы людям принесли этими передачами в своей зоне?
Ты тугодум? Витязь проигрывает, должен атаковать, а они встали в своей зоне и ждут атаку Торпедо. Ален!это витязь должен всей пятеркой пытаться спасти матч, а не лапки к верху
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Разрушающий мифы
Ответ FinishedBreakfast
В чём логика? Он говорит про зрелище и атакующий хоккей, при этом это его игроки, владея шайбой, не шли в атаку. Если ты такой атакующий гений, ну иди и взламывай оборону. Много удовольствия вы людям принесли этими передачами в своей зоне?
Так они и взломали четыре раза. Витязи всё равно тупо продолжают стоять в обороне. Сколько ещё надо идти взламывать?
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