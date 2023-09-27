Защитники «Торпедо» 20 секунд пассивно делали передачи в своей зоне без продвижения. Ларионов сказал: «Если соперник не атакует, нам нет смысла делать ошибки»

Игорь Ларионов объяснил, почему игроки «Торпедо» делали перепас без продвижения.

«Торпедо» победило « » (4:1) в матче Фонбет чемпионата .

На 13-й минуте в третьем периоде при счете 4:1 произошел следующий эпизод: защитники нижегородцев и в течение 20 секунд делали друг другу передачи в своей зоне, находясь на одном месте, без катания и какого-либо продвижения вперед – хоккеисты «Витязя» их не прессинговали.

– В третьем периоде был момент, когда защитники «Торпедо» сделали 10-15 передач в своей зоне, не продвигаясь вперед. Это элемент тренерского кода или чем это можно объяснить?

– Это элемент той игры, зрелищности, которую мы хотим показывать для того, чтобы команда, которая проигрывает матч, играла более для болельщиков, пыталась спасти игру.

Смысл нам атаковать, когда ты ведешь в три-четыре шайбы? Мы хотим, чтобы игра продолжалась все три периода и давала удовольствием людям, которые пришли на матч.

Поэтому мы просили: если команда играет в обороне, не атакует, то нам нет смысла делать ошибки.

Ребята играли в пас для того, чтобы каким-то образом вынудить соперника идти атаковать, – сказал главный тренер « » на пресс-конфернции.