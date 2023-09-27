Атанасов о «Торпедо»: «Мы кайфуем от хоккея и своих решений. Хотим завершить регулярку в топ-3. Идем за кубком и никогда этого не скрывали»

Теги Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов сказал, что игроки «Торпедо» кайфуют от атакующего хоккея.

21-летний игрок ответил на вопросы после победы над «Витязем» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– «Торпедо» гнуло свою линию на протяжении всего матча, где‑то не получалось доводить моменты до логического завершения, в третьем периоде немного расслабились, но главное сыграли в свой хоккей.

– «Торпедо» сейчас на первом месте в лиге, команда показывает такой же атакующий хоккей, как в прошлом году. Какие цели на сезон себе ставите?

– Считаем, что ничего невозможного в хоккее нет, хотим завершить регулярный чемпионат в первой тройке команд. Мы идем за кубком и никогда этого не скрывали.

– С чем можете связать настолько прорывной сезон в плане вашей личной результативности?

– «Торпедо» играет в атакующий хоккей, мы создаем много моментов, неплохо их реализуем. Это и есть причина личной результативности. Мы выходим и кайфуем от хоккея, с первой и до последней секунды матча от происходящего на льду, от принятых нами решений.

Для меня главное – получать удовольствие от любимого дела, – сказал Атанасов.

«Торпедо» забило «Витязю» после трехходовки в касание – отличился защитник Бокун. В атаке участвовали все 5 игроков, Ларионов-младший и Атанасов не получили ассисты

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2 комментария

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a.n.melnikov11111985@icloud.com
Отличный настрой!
Успеха в покорении вершин!
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Матроскин52
Получайте удовольствие от игры, пока есть такая возможность! Попадете к системному тренеру и рамки погубят все что можно… Спасибо Игорю Николаевичу и ТШ за возможность понять пацанам как получать кайф от любимого дела!
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