Ларионов о 1-м месте «Торпедо» в КХЛ: «Не акцентируем внимание на лидерстве в лиге. Это промежуточные маленькие достижения»

Игорь Ларионов высказался о лидерстве «Торпедо» в таблице КХЛ.

« » выиграло 8 из 10 игр в нынешнем регулярном чемпионате. Клуб занимает 1-е место в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 17 очков.

«Абсолютно не акцентируем внимание на лидерстве в лиге. Это промежуточные маленькие достижения, которые ни о чем не говорят.

Сегодня ты первый, завтра – третий. Главное, чтобы у команды была уверенность, правильная игра», – сказал главный тренер «Торпедо» .