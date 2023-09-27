Ларионов о 1-м месте «Торпедо» в КХЛ: «Не акцентируем внимание на лидерстве в лиге. Это промежуточные маленькие достижения»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ ТАСС Хоккей

Игорь Ларионов высказался о лидерстве «Торпедо» в таблице КХЛ.

«Торпедо» выиграло 8 из 10 игр в нынешнем регулярном чемпионате. Клуб занимает 1-е место в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 17 очков.

«Абсолютно не акцентируем внимание на лидерстве в лиге. Это промежуточные маленькие достижения, которые ни о чем не говорят.

Сегодня ты первый, завтра – третий. Главное, чтобы у команды была уверенность, правильная игра», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

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2 комментария

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Александр_Ронни
Хорррош, профессор! Хоть и лукавишь частенько)
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Огюст
Ларионов -как парни у тебя играют, такое место в туртаблице и занимают !
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